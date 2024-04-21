Могут ли оккупанты прорвать украинскую оборону и что может сдержать врага: военный эксперт допустил

Для оккупантов сейчас есть определенное "окно возможностей" максимального давления на наши Силы обороны.

В Украине ситуация на фронте очень сложная. В информационном пространстве все больше и больше появляются новости о возможном масштабном обвале обороны. Однако оккупанты отдельными участок фронта продвигаются всего на 100-300 метров.

Об этом в эфире "24 Канала" рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, обвал фронта происходит, когда оккупанты разрушают наши оборонные рубежи и позиции и выходят на оперативное пространство — то есть получают возможность продвигаться вперед в течение суток на 20 и более километров.

В то же время, сейчас суточное продвижение российских подразделений составляет не более 100-300 метров. Каждый метр нашей земли в армии РФ дается чрезвычайно сложно.

"Я не думаю, что на фоне того, что украинская армия продолжает создавать мощную и разветвленную сеть инженерных фортификаций, у врага есть хоть какие-то призрачные шансы на то, что он сможет сломить наше сопротивление", — подчеркнул Владислав Селезнев.

Он также добавил, что для оккупантов сейчас есть определенное "окно возможностей" максимального давления на наши Силы обороны. И происходит это благодаря артиллерии и авиации, поскольку нашим защитникам критически не хватает снарядов и систем ПВО.

Однако закроется это "окно", как только ВСУ получат первый транш военно-технической помощи от США.

"Я уверен, что у врага нет никаких шансов. Мы уже имеем определенную фору, а благодаря мужеству, героизму и победе наших воинов, продвижение противника незначительны и не изменят коренным образом ситуацию на поле боя", – отметил военный эксперт.

Напомним, что Зеленский обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине системы ПВО Patriot и современные истребители, "чтобы эффективно противодействовать террору вместе".

Читайте также: