Могут ли оштрафовать 17-летних за нарушение правил военного учета: ответ юристов

Военный учет для 17-летних юношей: как будут наказывать за нарушение и грозит ли штраф родителям / © ТСН.ua

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В Украине юноши 2009 года должны стать на военный учет. За нарушение правил военного учета юношей могут быть привлечены к административной ответственности, в частности выписать штраф.

Однако возникает вопрос, как 17-летние ребята его должны оплатить, если они еще несовершеннолетние. В детях разбиралась «Судебно-юридическая газета».

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За нарушение правил военного учета предусмотрена административная ответственность по статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это может быть наложен штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

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Юристы объясняют, что для лиц от 16 до 18 лет предусмотрены специальные меры влияния в соответствии со статьей 13 КУоАП. Статья 210 КУоАП не относится к списку правонарушений, за которые несовершеннолетние отвечают на общих основаниях.

В издании подчеркивают, что по достижении 17 лет подростку не могут автоматически выписать штраф от 17 000 до 25 500 гривен за нарушение правил военного учета. Однако по достижении гражданином 18 лет в случае обнаружения этого нарушения, юноша может быть привлечен к административной ответственности.

Накажут ли родителей подростка за нарушение им правил военного учета

На портале Visit Ukraine добавляют, что по состоянию на сегодняшний день правоприменительная практика показывает, что реальные случаи привлечения именно родителей к ответственности или начисление им штрафов за то, что их несовершеннолетний сын своевременно не встал на учет, не зафиксирован.

Ранее военный дал откровенный ответ, пора ли мобилизовать 18-летних.

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