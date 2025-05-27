Могут ли оштрафовать за нетрезвую езду на электросамокате: что говорит суд

Электросамокаты

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Ивано-Франковский городской суд закрыл дело против жителя Прикарпатья, которого полиция оштрафовала за управление электросамокатом в состоянии опьянения.

Об этом говорится в постановлении Ивано-Франковского городского суда от 15 мая.

Суд признал, что самокат не является транспортным средством, поэтому его водитель не подпадает под действие статьи о «пьяной езде».

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Инцидент произошел 18 марта на площади Рынок: мужчину на электросамокате Bolt остановили правоохранители и составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (штраф до 17 тыс. грн). Медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение, но в суде защита доказала, что самокат не соответствует определению транспорта.

Согласно ПДД, к транспортным средствам относятся авто, троллейбусы и механизмы с двигателем мощностью более 3 кВт.

«В материалах дела нет никаких идентификационных признаков электросамоката. Защитник указал, что его модель является аналогичной модели самоката Kugoo M4, который имеет мотор с мощностью электродвигателя 0,5 кВт. Это указывает на то, что электросамокат Bolt не относится к механическому транспортному средству», — говорится в сообщении.

Судья закрыла дело из-за отсутствия состава правонарушения. Решение могут обжаловать.

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