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Могут ли освобожденные от призыва мужчины уехать за границу, имея рабочую визу ЕС: в ГПСУ ответили

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Могут ли освобожденные от призыва мужчины уехать за границу, имея рабочую визу ЕС: в ГПСУ ответили

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В Украине из-за полномасштабного нападения России действует всеобщая мобилизация и военное положение. Во время него уезжать из страны военнообязанным запрещено.

Выехать за границу могут лица, не подлежащие призыву или освобожденные от него. Впрочем, нередко когда они получают отказ от пограничных служб из-за того, что не подготовили необходимые документы.

В Государственной пограничной службе Украины рассказали, могут ли уехать из страны военнообязанные мужчины, имеющие рабочую визу страны ЕС, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Для пересечения границы, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо предоставить документы, подтверждающие статус лица, которое не может быть призвано на военную службу и имеет право на выезд из Украины.

"Визы иностранных государств не подтверждают постоянное проживание за границей и не дают право на выезд военнообязанным", — говорится в сообщении.

Напомним, в Государственной пограничной службе сообщили, что военнообязанные мужчины, работающие государственными служащими, могут получить отсрочку от мобилизационных мер во время войны и уехать за границу на время отпуска.

Объясняется тем, что они забронированы за государственными учреждениями, где занимают определенные должности. Какие документы нужно предоставить, чтобы получить разрешение на пересечение границы Украины, читайте здесь.

Ранее в МВД объяснили условия выезда из Украины, если загранпаспорт недействителен.

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Дата публикации
Просмотры
24к
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