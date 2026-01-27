- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 491
- Время на прочтение
- 3 мин
Могут ли отобрать имущество за неуплату штрафов от ТЦК: объяснение юриста
Неуплата штрафа от ТЦК в установленные сроки запускает механизм удвоения суммы и передачи дела в суд.
Военнообязанным грозят штрафы от 17 тыс. грн за нарушение правил воинского учета. Длительная задолженность открывает путь к исполнительной службе и аресту активов. Юрист объяснила, при каких условиях возможна конфискация имущества и как действовать, чтобы защитить свои права.
Об этом рассказала юрист практики военного права Татьяна Козян, сообщает «РБК-Украина».
Конфискуют ли имущество, если не оплатить штраф от ТЦК?
Эксперт пояснила, что украинское законодательство не предусматривает прямой конфискации имущества за неуплату штрафов, наложенных ТЦК и СП.
«Однако, если штрафы накапливаются и не уплачиваются, они могут быть взысканы через суд. В таком случае суд может принять меры по взысканию средств, включая арест имущества или банковских счетов», — рассказала Козян.
В то же время следует помнить: без соответствующего решения суда ни одно изъятие имущества невозможно, а все действия государственных органов должны происходить исключительно в рамках установленной процедуры.
«Поэтому систематическая неуплата штрафов сама по себе не ведет к автоматическому изъятию имущества, но создает риски правовых последствий через судебные решения», — подчеркнула юрист.
Онлайн-уплата штрафов от ТЦК: что стоит знать
В Украине возможность платить штрафы за нарушение воинского учета дистанционно появилась летом 2025 года. В то же время эксперты предостерегают: такой способ не всегда означает окончательное решение проблемы.
Результат оплаты зависит от конкретных обстоятельств и причин, по которым человека внесли в розыск. Сам факт уплаты штрафа не гарантирует автоматического снятия всех претензий со стороны ТЦК.
В то же время на практике онлайн-оплата часто позволяет временно снять лицо с розыска и получить дополнительное время для урегулирования ситуации. Этот период можно использовать для оформления бронирования, получения законной отсрочки или поиска других решений в рамках действующего законодательства.
Как оплатить штраф от ТЦК онлайн?
Чтобы оплатить штраф от ТЦК онлайн, Министерство обороны Украины предлагает такой алгоритм действий:
установить приложение «Резерв+»;
зайти в раздел «Штрафы онлайн» и подать заявление о признании нарушения;
в течение трех дней ТЦК рассматривает обращение и направляет постановление, после чего появляется возможность оплатить штраф в размере 8500 грн — 50% от общей суммы. На оплату отводится 20 дней.
Если не внести средства в этот срок, придется оплатить полную сумму — 17 тыс. грн.
В случае дальнейшей неуплаты в течение следующих 20 дней размер штрафа удваивается и достигнет 34 тыс. грн.
К слову, уплата штрафа за нарушение воинского учета через приложение «Резерв+» или непосредственно в ТЦК автоматически аннулирует статус лица в розыске. Как пояснил представитель Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин, розыск является лишь инструментом для составления админпротокола, поэтому после уплаты штрафа этот эпизод считается исчерпанным. Однако он предостерег, что новое игнорирование повестки приведет к повторному внесению в базу, поскольку каждый штраф закрывает только конкретное правонарушение.