Могут ли отобрать имущество за неуплату штрафов от ТЦК: объяснение юриста

Штраф от ТЦК и СП / © ТСН

Реклама

Военнообязанным грозят штрафы от 17 тыс. грн за нарушение правил воинского учета. Длительная задолженность открывает путь к исполнительной службе и аресту активов. Юрист объяснила, при каких условиях возможна конфискация имущества и как действовать, чтобы защитить свои права.

Об этом рассказала юрист практики военного права Татьяна Козян, сообщает «РБК-Украина».

Конфискуют ли имущество, если не оплатить штраф от ТЦК?

Эксперт пояснила, что украинское законодательство не предусматривает прямой конфискации имущества за неуплату штрафов, наложенных ТЦК и СП.

Реклама

«Однако, если штрафы накапливаются и не уплачиваются, они могут быть взысканы через суд. В таком случае суд может принять меры по взысканию средств, включая арест имущества или банковских счетов», — рассказала Козян.

В то же время следует помнить: без соответствующего решения суда ни одно изъятие имущества невозможно, а все действия государственных органов должны происходить исключительно в рамках установленной процедуры.

«Поэтому систематическая неуплата штрафов сама по себе не ведет к автоматическому изъятию имущества, но создает риски правовых последствий через судебные решения», — подчеркнула юрист.

Онлайн-уплата штрафов от ТЦК: что стоит знать

В Украине возможность платить штрафы за нарушение воинского учета дистанционно появилась летом 2025 года. В то же время эксперты предостерегают: такой способ не всегда означает окончательное решение проблемы.

Реклама

Результат оплаты зависит от конкретных обстоятельств и причин, по которым человека внесли в розыск. Сам факт уплаты штрафа не гарантирует автоматического снятия всех претензий со стороны ТЦК.

В то же время на практике онлайн-оплата часто позволяет временно снять лицо с розыска и получить дополнительное время для урегулирования ситуации. Этот период можно использовать для оформления бронирования, получения законной отсрочки или поиска других решений в рамках действующего законодательства.

Как оплатить штраф от ТЦК онлайн?

Чтобы оплатить штраф от ТЦК онлайн, Министерство обороны Украины предлагает такой алгоритм действий:

установить приложение «Резерв+»;

зайти в раздел «Штрафы онлайн» и подать заявление о признании нарушения;

в течение трех дней ТЦК рассматривает обращение и направляет постановление, после чего появляется возможность оплатить штраф в размере 8500 грн — 50% от общей суммы. На оплату отводится 20 дней.

Если не внести средства в этот срок, придется оплатить полную сумму — 17 тыс. грн.

В случае дальнейшей неуплаты в течение следующих 20 дней размер штрафа удваивается и достигнет 34 тыс. грн.

К слову, уплата штрафа за нарушение воинского учета через приложение «Резерв+» или непосредственно в ТЦК автоматически аннулирует статус лица в розыске. Как пояснил представитель Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин, розыск является лишь инструментом для составления админпротокола, поэтому после уплаты штрафа этот эпизод считается исчерпанным. Однако он предостерег, что новое игнорирование повестки приведет к повторному внесению в базу, поскольку каждый штраф закрывает только конкретное правонарушение.