Могут ли "отобрать" квартиру, которой нет в реестре: что нужно знать владельцам

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Утрата бумажных документов на квартиру или дом не всегда означает, что их нужно восстанавливать, чтобы подтвердить свое право на недвижимость. Особенно актуальным этот вопрос стал во время войны для внутренне перемещенных лиц и граждан, чье жилье было повреждено или уничтожено, а документы или архивы потеряны.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Если сведения о праве собственности уже содержатся в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (ГРВП), именно информация из реестра может использоваться для его подтверждения без необходимости получать бумажные дубликаты.

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В то же время, владельцам недвижимости, права на которую были оформлены до 2013 года и до сих пор не внесены в электронный реестр, следует учитывать практическое значение такой регистрации.

Нужно ли восстанавливать утраченные документы на недвижимость

Если документы на недвижимое имущество были утрачены или повреждены или уничтожены соответствующие архивы, подтвердить право собственности можно, в частности, с помощью информации из ГРВП.

Если сведения о праве уже содержатся в реестре, необходимо восстанавливать бумажные документы только для подтверждения зарегистрированного права.

Этот вопрос, прежде всего, важен для внутренне перемещенных лиц, а также граждан, жилье которых пострадало или было уничтожено в результате войны.

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Можно ли потерять жилье, если право собственности не внесено в ГРВП

Само по себе отсутствие записи о недвижимости у ДРРП не прекращает и не отменяет право собственности, если оно было приобретено законно.

То есть владелец не теряет право на квартиру, дом или другую недвижимость только потому, что информацию о соответствующем праве в свое время не внесли в электронный реестр.

В то же время отсутствие сведений в ГРВП может повлечь за собой практические трудности. В частности, они могут возникнуть во время:

продажи недвижимости;

оформление наследства;

оформление ипотеки;

проведение других юридических операций с имуществом;

получение предусмотренной государством компенсации.

Что с правами на недвижимость, оформленными до 2013 года

Если право собственности на недвижимое имущество было приобретено и должным образом оформлено до 2013 года, такое право признается действительным государством.

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Отсутствие информации о нем в современном электронном ГРВП само по себе не означает, что владелец потерял соответствующее право.

Вместе с тем, сведения о таком праве можно внести в ДРРП, в частности для обеспечения его надлежащего цифрового учета.

Что такое Государственный реестр прав на недвижимое имущество

Государственный реестр прав на недвижимое имущество — это государственная информационно-коммуникационная система, которая обеспечивает учет, хранение и защиту сведений о недвижимом имуществе, вещных правах на него и субъектов таких прав.

Именно в этом реестре в электронном виде фиксируются сведения о зарегистрированных правах на недвижимость и проведенные по ней регистрационные действия.

Зачем вносить право собственности в ГРВП

Внесение информации о праве собственности в государственный реестр имеет практическое значение для защиты владельца и проведения сделок с недвижимостью.

В частности, регистрация:

позволяет четко зафиксировать информацию о владельце недвижимости;

уменьшает риск незаконной или повторной регистрации права другими лицами;

помогает предотвращать мошеннические схемы, в частности двойное отчуждение имущества;

обеспечивает цифровую фиксацию сведений о правах и проводимых с недвижимостью регистрационных действиях.

Таким образом, внесение в ГРВП сведений о праве собственности на жилье, приобретенное до 2013 года, не является ограничением прав собственника. Напротив, это дополнительный механизм их защиты и цифровой фиксации информации о недвижимом имуществе.

Напомним, в Украине вступили в силу изменения в государственную программу доступной ипотеки «єОселя». Теперь отдельные категории ветеранов и семей погибших защитников получат более выгодные условия кредитования, часть внутренне перемещенных лиц сможет использовать жилищный ваучер для первого взноса, а допустимую площадь жилья для участников программы увеличили.

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