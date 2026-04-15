Могут ли пограничники отказать в выезде отцу троих детей: суд дал четкое разъяснение

В Украине суд отменил запрет на выезд отцу троих детей

Апелляционный административный суд подтвердил незаконность отказа в пересечении границы мужчине, воспитывающем троих несовершеннолетних детей. Решением суда подчеркивается, что пограничная служба не имеет права самостоятельно оценивать основания для отсрочки от мобилизации.

Об этом говорится в материалах дела №260/6096/25, сообщает «Судебно-юридическая газета».

Почему мужчине отказа в выезде

Инцидент произошел еще в июле 2025 года, когда гражданин Украины пытался уехать за границу через один из пунктов пропуска. В ходе проверки он предоставил полный пакет документов, в том числе загранпаспорт, военный билет, выдержку из приложения «Резерв+», удостоверение многодетного отца и свидетельства о рождении детей.

Несмотря на это, пограничники отказали ему в выезде, аргументируя решение якобы отсутствием должной отсрочки от мобилизации.

Муж обжаловал такие действия в суде. Закарпатский окружной административный суд принял его сторону, признав отказ противоправным. Суд отметил, что пограничники не смогли четко обосновать свое решение и не предоставили конкретные причины для отказа.

Что постановил суд

Впоследствии дело рассмотрел апелляционный суд, оставивший решение без изменений. В постановлении подчеркивается, что проверка или предоставление отсрочки от мобилизации входит в полномочия территориальных центров комплектования, а не пограничной службы.

Суд особо обратил внимание, что сам факт содержания трех и более детей в возрасте до 18 лет является достаточным законным основанием для выезда за границу во время военного положения — при условии подтверждения соответствующими документами.

Также в решении указано, что отказ пограничников был оформлен ненадлежащим образом: в нем не было четко указано, какие именно документы недостаточны или недействительны. Это нарушает требования обоснованности решений органов власти.

В итоге апелляционный суд окончательно подтвердил: отказ в выезде был незаконным, а права гражданина нарушены. Решение вступило в законную силу с момента его принятия.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский сделал заявление о возвращении мужчин из Германии. Он сказал , что хотел бы, чтобы украинцы, в частности молодые мужчины, возвращались домой из Германии. Однако в Украине действует закон, разрешающий выезд тем, кто не подлежит мобилизации.