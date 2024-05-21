Могут ли представители ТЦК принудительно доставлять на сверку данных: правозащитник удивил заявлением

Пока не истек срок в 60 дней, у работников ТЦК нет оснований доставлять человека на обновление персональных данных.
Оснований для представителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для того, чтобы во время мобилизации в Украине принудительно приводить человека для проведения сверки персональных данных, нет. До истечения этого срока двух месяцев.
Об этом сказал директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире "Киев 24" 21 мая.
Пока не прошло 60 дней, у сотрудников ТЦК нет оснований доставлять человека на обновление персональных данных.
Об этом отметил исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире Киев24.
"Сейчас нет оснований у представителей ТЦК для того, чтобы лицо приводить, например, принудительно для проведения сверки персональных данных. До истечения этого срока двух месяцев", – сказал он.
Он добавил, что представители ТЦК имеют право только вручить повестку на сверку персональных данных.
"Это может произойти. Тогда у лица будет определен более конкретный срок. Но это так сказать дублирование двух процедур. Потому что одна процедура предусмотрена законом — это 60 дней. Другая процедура — это когда лицо получит повестку", — пояснил он.
Что касается видов повесток, то правозащитник напомнил, что есть следующие варианты:
- повестка для сверки персональных данных,
- повестка для прохождения ВЛК,
- боевая повестка, мобилизационная, которая кажется уже для того, чтобы лицо было мобилизовано.
Напомним, ТСН.ua уже сообщал, что в Украине предусмотрена отправка повесток по почте и обязанность работодателей доставлять военнообязанных в ТЦК.
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