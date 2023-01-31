Могут ли призвать в армию мэров и депутатов: ответ юриста

Во время заседания городского совета Броваров всем мужчинам раздали повестки, после чего они должны явиться в военкомат для уточнения данного и прохождения врачебной комиссии. В то же время , первую повестку во время заседания во вторник, 31 января, получил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

Адвокат юридической фирмы Gracers Станислав Полевой в комментарии "РБК-Украина" объяснил, могут ли вручать повестки городским головам, чиновникам и государственным служащим.

Кому из чиновников могут вручать повестки

Во время действия военного положения мобилизации подлежат все граждане Украины. Но местные власти могут подать списки брони на тех или иных работников. При мобилизации призыва на военную службу не подлежат военнообязанные, народные депутаты Верховной Рады на период своей каденции даже без бронирования, объясняет адвокат Станислав Полевой.

"Если работники на период мобилизации и в военное время забронированы органами государственной власти и другими органами — местного самоуправления или Кабинетом министров, то мобилизации они тоже не подлежат", — объясняет специалист.

Если мэр того или иного города не "забронирован", то его могут мобилизовать.

"Но структурные подразделения органов местного самоуправления обычно вовремя представляют списки по бронированию. Большинство из них уже давно подали списки по броне. И можно утверждать, что были забронированы все городские головы, поскольку орган местного самоуправления осуществлять свои полномочия без руководителя не может. И если городского председателя мобилизуют, он переходит на военную службу и уже не может осуществлять свои полномочия", — говорит адвокат.

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Кабинет Министров недавно утвердил новый порядок мобилизации и бронирования. Изменения в основном касаются условий подачи документов и согласующего списки. Также отмечено, что руководящий состав государственных органов и органов местного самоуправления в любом случае подлежит бронированию.

"Есть категория госслужащих, которые не могут быть забронированы и которых могут мобилизовать. Но это не работники руководящих должностей. А, например, главные специалисты. В то же время депутаты местных советов мобилизации подлежат, и бронирование на них не распространяется", — объясняет Станислав Полевой.

В статье 30 Закона Украины "О статусе депутатов местных советов" указано, что на время исполнения полномочий депутатам местных советов предоставляется отсрочка от военного призыва. Но сейчас в Украине набор на срочную военную службу не проводят.

"Исходя из этого, повестки депутатам местных советов могут вручать, — заключает адвокат. — Теоретически вручить повестку могут и мэру".

Напомним, мэру Броваров Игорю Сапожко 31 января вручили повестку во время заседания исполкома городского совета. Впоследствии Сапожко рассказал, что уже посетил военкомат и повторно прошел сверку учетных данных.

В парке, торговом центре или во дворе: кто и где имеет право вручить повестку

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