Могут ли работники ТЦК задерживать мужчин: омбудсман ответил

Лубинец уверен, что от таких действий работников ТЦК не выиграет ни армия, ни граждане Украины

Сотрудники ТЦК и СП не могут силой задерживать мужчин на улицах.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Суспільному".

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"Они не могут ходить по улицам и физически задерживать граждан Украины с применением физической силы. Не могут. Это нонсенс", – говорит омбудман.

Лубинец уверен, что от таких действий работников ТЦК не выиграет ни армия, ни граждане Украины, "боящиеся выходить на улицу".

По его словам, примером корректного поведения ТЦК в условиях, когда у них есть перечень уклоняющихся от мобилизации лиц, является Полтавская область. Там военные обратились в Нацполицию со списками лиц, которые должны явиться в ТЦК, но не сделали этого.

"А если нужно проводить так называемые рейды, то в состав этой группы обязательно должны быть вовлечены представители Нацполиции. Именно они проверяют документы. После этого они предоставляют сведения сотрудникам ТЦК для проверки, есть ли такой гражданин Украины в реестре военнообязанных или нет", – объяснил Лубинец.

Омбудсман подчеркнул, что именно полицейские "вправе останавливать людей, проверять документы, принимать решения, озвучивать какие-то законные требования".

Лубинец также сказал, что выступает против расширения полномочий ТЦК, что предлагалось в первой редакции законопроекта о мобилизации.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком мужчина скончался через 2 дня после визита в ТЦК.

Также мы писали, что на Волыни военнообязанный мужчина напал с ножом на сотрудника ТЦК.

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