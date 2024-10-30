Могут ли работники ТЦК заходить на территорию дома: ответ адвоката

Представители ТЦК имеют право вручать повестку военнообязанным непосредственно на месте жительства.

Об этом сообщила адвокат Екатерина Анищенко в комментарии "24 Канала".

"Это означает, что представители военного комиссариата и полиции могут иметь законное право обратиться на территорию подворья или в квартиру для вручения повестки", — подчеркнула она.

По ее словам, военнослужащие могут проникнуть в жилище в пределах установленных законодательством процедур, чтобы вручить официальные документы. В частности, повестки для призыва. Впрочем, при этом представители ТЦК имеют право делать это, соблюдая права и свободы граждан в соответствии с законами страны.

"Работники военного комиссариата могут посетить жилье человека с целью вручения повестки или осуществления других официальных процедур. Однако они должны иметь при себе официальные документы, подтверждающие их статус и полномочия. А гражданин в свою очередь имеет право проверить эти документы", — пояснила Екатерина Анищенко.

Между тем бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что ТЦК могут заходить на частную территорию только при определенных условиях — это определено украинским законодательством. По его словам, оповещения и дальше будут проводить на блокпостах, во время проверок на улице и в общественных местах. В то же время, по закону нет четко определенных мест, где может проводиться уведомление.

"Но для проникновения в жилье должны быть соответствующие основания, санкции судов", – пояснил Селезнев.

Напомним, в ТЦК рассказали, что будет, если не забрать повестку из почты. Такие получатели должны посетить ТЦК в течение семи дней или в указанный срок. Если военнообязанный не отнимет повестку в срок, ему грозит штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

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