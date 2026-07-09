Могут ли работники ТЦК потребовать показать телефон: права украинцев и исключения

Может ли ТЦК проверять телефон / © Pixabay

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У украинцев часто возникает вопрос: имеют ли право работники ТЦК проверять ваш телефон? В последнее время просьбы показать содержимое смартфона со стороны полицейских или представителей ТЦК встречаются все чаще — в частности, при проверке документов, на блокпостах или при фиксации возможных правонарушений.

Больше об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Имеют ли право работники ТЦК проверять телефон

Сам факт общения с правоохранителем не означает, что у него есть автоматическое право просматривать ваш телефон. Украинское законодательство четко ограничивает полномочия правоохранителей по доступу к цифровым данным. Статья 31 Конституции гарантирует каждому тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

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Поскольку современные телефоны хранят конфиденциальные данные — от банковских приложений до геолокации и приватных чатов, силовики не имеют права требовать его разблокировать и проверить только по собственному желанию.

Останавливать прохожих только для проверки телефона или данных полиция не имеет права. Основания для проверки документов определены статьей 32 Закона Украины «О Национальной полиции».

Также во время действия военного положения полицейские могут потребовать от мужчин в возрасте от 18 до 60 лет предъявить военно-учетный документ вместе с удостоверением личности. Но даже законная проверка документов или проведение поверхностного осмотра вещей не тождественна проверке телефона.

Поверхностная проверка предусматривает только визуальный осмотр имущества, но не дает военным ТЦК или полиции права открывать мессенджеры, фотографии или браузеры.

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Могут ли проверить телефон на блокпосте

В период военного положения силовики имеют особое внимание к смартфонам на блокпостах. Это предопределено статьями о защите национальной безопасности. В частности, статья 114-2 Уголовного кодекса Украины предусматривает строгую ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении или расположении Вооруженных Сил Украины и результатах обстрелов.

Просьба показать конкретное последнее фото или видео для проверки фактов съемки не дает силовикам права бесконтрольно листать все личные чаты.

Когда силовики имеют право проверить ваш телефон

Правоохранители могут получить доступ к данным смартфона только в нескольких случаях: с добровольного согласия — если вы согласились разблокировать телефон и показать данные или в рамках уголовного производства, если телефон является вещественным доказательством.

Если вы откажетесь добровольно показать снимки при наличии обоснованного подозрения в незаконной фото- или видеосъемке военных объектов, это может стать основанием для задержания, доставки в подразделение полиции и процессуального изъятия гаджета. Но даже в таком случае полный обзор телефона «на коленках» без составления протокола является нарушением.

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Что делать украинцам, если ТЦК требует телефон на проверку

Если процессуальных оснований на проверку телефона работники ТЦК и полиции не имеют, вы имеете право отказаться от предоставления телефона для просмотра. Сохраняйте спокойствие, получите фамилию, должность силовика, номер жетона и конкретное правовое требование. После этого повторите свой отказ из-за отсутствия процессуальных оснований.

В законах Украины нет требования о вашей обязанности сообщать силовикам пароли от личных устройств, а статья 63 Конституции Украины дает право не давать показаний против себя или своих близких.

В случае принудительного изъятия гаджета, угроз или применения силы граждане могут потребовать привлечения адвоката, составления официальных протоколов и фиксирования данных сотрудников. Незаконные действия силовиков подлежат обжалованию из-за обращения к руководству Нацполиции, Департамента внутренней безопасности, органов прокуратуры, ГБР или суда.

ТЦК: последние новости

Напомним, украинцы, имеющие отсрочку или бронирование от призыва, тоже могут оказаться в розыске ТЦК, в частности, в приложении «Резерв+». Как пояснила адвокат Юлия Антонюк, при наличии законной отсрочки претензии по мобилизации исключаются, поэтому подобные случаи чаще всего являются следствием технических сбоев в системе или невнесения данных в реестр.

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Чтобы отменить ошибочный статус розыска, прежде всего, необходимо обратиться в ТЦК с заявлением в произвольной форме и потребовать объяснения оснований для розыска. Если же территориальный центр не дает ответа на заявление, вопрос придется решать исключительно через суд.

Для обращения в суд нужно подать иск, добавив копию обращения в ТЦК и ответ при наличии, выписку об отсрочке или скриншот из «Резерв+», а также документы от работодателя о бронировании, подтверждающие ошибочность или незаконность внесения в розыск.

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