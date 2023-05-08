Могут ли родственники гражданских, погибших во время войны, уезжать за границу: объяснение юристов

Близкие родственники военных, погибших во время войны в Украине, имеют право выезжать за границу по закону "О мобилизации". Могут ли это делать родственники гражданских, которые также погибли?

Ответ на этот вопрос пыталась выяснить у юристов "УП. Життя".

В законе существует определенная коллизия, потому что не указано, или погибшее обязательно должно быть военным. Поэтому, по мнению юристов, родственники гражданских, погибших во время войны, также имеют право уезжать за границу.

Что написано в законе

Перечень граждан, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации или имеющих отсрочку, указанный в статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, некоторые из этого перечня могут выезжать за границу даже во время действия военного положения и общей мобилизации. Речь идет о многодетных родителях несовершеннолетних детей, людях с инвалидностью, студентах, нардепах, опекунах детей-сирот, которые являются несовершеннолетними, и тому подобное.

А в части 3 этой же статьи также речь идет о студентах, аспирантах, ученых, родственниках погибших/пропавших "атовцев", а также родственниках погибших/пропавших во время полномасштабной войны.

То есть, согласно закону, не могут быть призваны на службу "женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра):

пропали без вести или погибли во время осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях ;

; пропали без вести или погибли при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

В то же время, если взглянуть на 9 абзац части 3 статьи 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", то можно заметить, что статус человека, погибшего или пропавшего без вести, не указан. Ведь даже фраза " при осуществлении мероприятий " вовсе не означает, что это должно было произойти " при непосредственном осуществлении мероприятий". То есть это может быть как военное, так и гражданское.

Как это работает на практике

Юристы предполагают, что закон позволяет пересекать границу всем военнообязанным, чьи близкие родственники погибли или исчезли во время ООС и военного положения. Впрочем, на практике эта норма закона не всегда работает и вероятнее всего вам будет отказано в выезде, если вы являетесь родственником гражданского человека, погибшего на войне. Так считает Евгения Рябека, руководительница волонтерского движения "Адвокаты ВСУ".

Она предполагает, что у пограничников могут быть свои внутренние предписания: " Я цитирую статью, но у пограничников могут быть внутренние предписания, как они работают. Поэтому они говорят, мы рассматриваем только родственников погибших военных ".

Такого же мнения и адвокат юридической фирмы "Миллер" Андрей Новак. По его словам, пересекать границу могут только близкие родственники военных, погибших в АТО или на войне, но не убитых гражданских людей.

У юриста существуют определенные сомнения, что военкомат поставит в военном билете такого родственника соответствующую отметку, а пограничник позволит уехать.

Хотя формулировка закона достаточно размыта, то есть якобы указывает не только на военных, но и на гражданских, ГНСУ выпускает за границу только мужчин, которые являются близкими родственниками бойцов, погибших или пропавших без вести.

Как ответили на горячей линии ГНСУ, право на отсрочку от мобилизации и выезд за границу имеют близкие родственники военных, погибших или пропавших во время обороны государства (начиная с 30 апреля 2018 года).

По словам юристов, если вам отказали в пересечении границы, необходимо сразу обратиться в суд, чтобы оспорить действия пограничника.

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