Могут ли школьники и учителя говорить по-русски на переменах: ответ языкового омбудсмена

В Украине языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Впрочем, немало нарушений языкового закона происходит именно вне уроков.

Об этом рассказал языковой омбудсмен Тарас Кремень "Укринформу".

"Позиция такова: образовательный процесс – это все виды деятельности, которые происходят на территории учебного заведения. То есть это и классная работа, и воспитательная работа, и общение соискателей образования и педагогических представителей в классах, учительских, столовых, коридорах, спортивных залах, на стадионе, на территории школы. Перерыв – это тоже образовательный процесс, и там должен быть государственный язык", — отметил он.

Кремень объясняет, что образование выполняет еще и воспитательную функцию – воспитание уважения к языку, культуре, ценностям, национальной символике.

"Принципиально важно усилить языковые требования на всех уровнях образования, потому что когда я вижу статистику нарушений в дошколе, прекрасно понимаю, что они влекут значительно больше потенциальных нарушений, которые могут случиться уже в школе. И дальше это перенесется на университетский уровень", — добавил он.

Ранее мы сообщали, что в "Укрзализныце" исправили техническую ошибку в системе сервиса приобретения электронных проездных документов, в результате которой часть информации на билетах пассажиров могла быть выполнена на негосударственном языке.

Добавим, в Киеве разразился очередной языковой скандал. В этот раз водитель такси компании Bolt в Киеве отказался предоставлять услуги на государственном языке.

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