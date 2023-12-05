Могут ли словацкие перевозчики снова заблокировать границу: в ГНСУ ответили

Наиболее сложная ситуация остается на границе с Польшей.

Несмотря на то, что словацко-украинская граница приостановлена блокировка, очереди до сих пор есть.

Об этом сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, нельзя исключать, что Союз перевозчиков Словакии возобновит блокировку через некоторое время.

"Но есть надежда, что этого не произойдет", – подчеркнул Демченко.

По состоянию на утро 5 декабря в направлении Украины на территории Словакии на пункте пропуска "Вишне-Немецкое" в сторону пункта "Ужгород" находились более 600 грузовых транспортных средств.

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"Самая сложная ситуация на границе с Польшей, потому что там продолжается блокировка движения грузовых транспортных средств. На четырех пунктах пропуска по состоянию на утро сегодня на территории Польши в направлении Украины в очередях находится около 3100 грузовиков. Больше всего их напротив пункта пропуска Шегини — около 1100 грузовых транспортных средств средств", — добавил Демченко.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 5 декабря, движение для грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое", смежное украинскому пункту пропуска "Ужгород", на границе со Словакией, разблокировано.

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