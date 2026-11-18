Мобилизация. / © ТСН.ua

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Пока никаких законодательных инициатив по изменению мобилизационного возраста в Украине нет. Его границы остаются неизменными — от 25 до 60 лет.

Об этом заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью «РБК-Украина».

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Он подчеркнул, что закон «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предусматривают мобилизацию всех граждан Украины в возрасте от 25 до 60 лет включительно.

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«Стандартный диапазон остается неизменным — 25-60 лет. Понятно, что граждане от 50 до 60 лет далеко не всегда способны эффективно выполнять задачи, связанные с боевой службой, поэтому их уже мобилизуют не так активно, как раньше», — подчеркнул нардеп.

По словам Вениславского, в настоящее время в Украине не рассматривается ни повышение, ни снижение мобилизационного возраста.

«Думаю, даже если бы появились инициативы снизить его от 25 до 20, 22 или 18 лет, шансов пройти через парламент у них не было бы», — добавил нардеп.

Вениславский сообщил, что в Украине стало больше мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые по сравнению с довоенным периодом начали массово поступать в учебные заведения. Речь идет о студентах, учениках и слушателях лицеев специальных профессионально-технических учебных заведений. В то же время, отмечает депутат, обучение в таких заведениях является законным основанием для получения отсрочки от мобилизации.

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Депутат также упомянул обсуждение в парламенте во время обсуждения этого вопроса. По его словам, тогда некоторые коллеги выступали против определенных ограничений, аргументируя это тем, что нельзя так обращаться с «детями» в возрасте 25–45 лет, поскольку это может негативно сказаться на их морально-психологическом состоянии.

Мобилизация в Украине — что известно

Народная депутат Марьяна Безуглая заговорила о мобилизации женщин в Украине По ее словам, она отстаивает идею единого подхода к военному учету для всех граждан вне зависимости от пола.

Заметим, что бронирование работников ОПК оказалось под угрозой. Предприятия призывают правительство продлить действующие бронирования работников до 1 февраля 2027-го, поскольку новые правила могут привести к потере квалифицированных специалистов, остановке производства и срыву оборонных заказов.

В то же время, Наталья Борсук 27 июля этого года зарегистрировала петицию, в которой предлагает снизить предельный возраст пребывания на военной службе во время военного положения с 60 до 55 лет. К 19 октября она собрала более 25 тысяч голосов, потому ее передали на рассмотрение премьер-министру.

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