- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 246
- Время на прочтение
- 2 мин
Могут ли снять с розыска ТЦК из-за инвалидности: что нужно знать
Эксперты предоставили разъяснение, как поступать в ситуации, когда статус инвалидности получен уже после объявления в розыск.
В Украине продолжается мобилизация и часто возникают ситуации, когда военнообязанные, имеющие проблемы со здоровьем, оказываются в списках розыска территориальных центров комплектования (ТЦК). Однако согласно действующему законодательству наличие подтвержденной инвалидности является безоговорочным основанием для исключения из военного учета и отмены розыскных мероприятий.
Об алгоритме действий в таких случаях на портале «Юристи.UA» рассказал адвокат Юрий Айвазян.
По словам правозащитника, граждане, имеющие официально подтвержденную соответствующими государственными институтами инвалидность, не подлежат призыву и должны быть исключены из военного учета.
Эта норма действует даже в том случае, если инвалидность была установлена уже после того, как гражданин был объявлен в розыск из-за неявки в ТЦК или необновления данных. То есть факт инвалидности имеет приоритетное значение.
С чего начать
Юрист отмечает, что первоочередным шагом является документальное оформление статуса лица с инвалидностью, а уже потом — решение вопросов с военкоматом.
«Для получения инвалидности Вам нужно обратиться к своему профильному или семейному врачу, чтобы они подали от Вашего имени заявление на прохождение экспертной оценки», — пояснил Айвазян.
Только после прохождения медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или соответствующей экспертной группы и получения официального заключения можно начинать процесс отмены розыска и исключения из учета.
Что делать со штрафами и розыском
Адвокат предупреждает, что процесс легализации статуса может сопровождаться определенными юридическими сложностями. Поскольку гражданин уже находится в базе розыска, ТЦК может потребовать уплаты административного штрафа за нарушение правил военного учета (например, за неявку по повестке, которая и привела к розыску).
В таком случае существует два пути решения проблемы:
Уплата штрафа, если нарушение действительно имело место до момента установления инвалидности.
Обжалование действий ТЦК, если объявление в розыск было неправомерным.
После урегулирования этих вопросов и предоставления документов об инвалидности ТЦК обязан исключить лицо из военного учета.
Напомним, в Украине расширили список категорий людей, которым автоматически продлевают отсрочку от мобилизации. Теперь большинству украинцев не нужно лично обращаться в территориальные центры комплектования (ТЦК).