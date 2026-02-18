Могут ли снять с розыска ТЦК из-за инвалидности: что нужно знать

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Украине продолжается мобилизация и часто возникают ситуации, когда военнообязанные, имеющие проблемы со здоровьем, оказываются в списках розыска территориальных центров комплектования (ТЦК). Однако согласно действующему законодательству наличие подтвержденной инвалидности является безоговорочным основанием для исключения из военного учета и отмены розыскных мероприятий.

Об алгоритме действий в таких случаях на портале «Юристи.UA» рассказал адвокат Юрий Айвазян.

По словам правозащитника, граждане, имеющие официально подтвержденную соответствующими государственными институтами инвалидность, не подлежат призыву и должны быть исключены из военного учета.

Эта норма действует даже в том случае, если инвалидность была установлена уже после того, как гражданин был объявлен в розыск из-за неявки в ТЦК или необновления данных. То есть факт инвалидности имеет приоритетное значение.

С чего начать

Юрист отмечает, что первоочередным шагом является документальное оформление статуса лица с инвалидностью, а уже потом — решение вопросов с военкоматом.

«Для получения инвалидности Вам нужно обратиться к своему профильному или семейному врачу, чтобы они подали от Вашего имени заявление на прохождение экспертной оценки», — пояснил Айвазян.

Только после прохождения медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или соответствующей экспертной группы и получения официального заключения можно начинать процесс отмены розыска и исключения из учета.

Что делать со штрафами и розыском

Адвокат предупреждает, что процесс легализации статуса может сопровождаться определенными юридическими сложностями. Поскольку гражданин уже находится в базе розыска, ТЦК может потребовать уплаты административного штрафа за нарушение правил военного учета (например, за неявку по повестке, которая и привела к розыску).

В таком случае существует два пути решения проблемы:

Уплата штрафа , если нарушение действительно имело место до момента установления инвалидности.

Обжалование действий ТЦК, если объявление в розыск было неправомерным.

После урегулирования этих вопросов и предоставления документов об инвалидности ТЦК обязан исключить лицо из военного учета.

