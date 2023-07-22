Могут ли срочники по желанию отказаться от мобилизации — ответ адвоката

С 1 августа в Украине будут действовать новые правила для срочников. Отмечается, что по желанию они могут быть переведены в категорию мобилизованных. Если потом они изменят решение, то в дальнейшем для них будут действовать общие правила увольнения с военной службы.

Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

“На самом деле были внесены изменения, которые касались и поправки Марьяны Безуглой. Там, в частности, рассматривался вопрос выплат военнослужащим, в том числе затронули лиц, проходящих срочную службу. Действительно, лица, отслужившие определенное время или у них уже истек срок, на который они были призваны на срочную службу, имеют право заключить контракт или быть переведены в категорию мобилизованных. Но это исключительно по их желанию”, – отметил адвокат.

По его словам, в дальнейшем для этих лиц также будут действовать общие правила увольнения с военной службы при наличии родителей с инвалидностью, несовершеннолетних детей и т.д. "То есть если, например, сегодня лицо проходит срочную службу и у него есть основания для увольнения с военной службы именно в связи с мобилизацией, то фактически он может согласиться на мобилизацию и сразу подать рапорт на увольнение с военной службы", — рассказал Ростислав Кравец.

В противном случае, отметил адвокат, фактически для человека ничего не меняется, кроме того, что его могут уже привлекать к непосредственным военным действиям. “Потому что сегодня срочники не привлекаются к военным действиям. В случае если они будут мобилизованы или подпишут контракт, то в этом случае они могут быть привлечены к проведению непосредственно военных действий», — резюмировал он.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке интервью с Ростиславом Кравцем: Мобилизациядикая! Беспредел ТЦК и наказание для уклонян | Адвокат Ростислав Кравец

Напомним, что в Чернигове адвоката, пришедшего по делу в ТЦК, силой удерживали и выписали повестку.

Также недавно в Хмельницкой области представители ТЦК ворвались в частный дом местного жителя и угрожали сломать ему ногу.

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