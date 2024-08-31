Могут ли ТЦК забрать водительское удостоверение у военнообязанного: в Минобороны ответили

Территориальные центры комплектования в Украине не могут самовольно отбирать водительские удостоверения у военнообязанных.

Военнообязанные могут лишить водительского удостоверения в случае невыполнения обязанностей. Однако это может сделать суд, а не территориальный центр комплектования.

Это объяснили в Министерстве обороны.

Отмечается, что в случае невыполнения обязанностей военнообязанным ТЦК и СП могут подавать в суд по поводу временного ограничения в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

Только суд принимает решение о том, лишать ли права вождения военнообязанного.

Решения суда по таким делам подлежат немедленному исполнению. Ограничение в праве вождения во время мобилизации может снять исполнительная служба.

Также в Минобороны напоминают, что во время мобилизации могут изымать автомобили. Но если это единственное транспортное средство, оно не подлежит "мобилизации".

Напомним, в городе Яремче Ивано-Франковской области автобус с 50 пассажирами остановился на заправке. В ходе этого работники ТЦК успели забрать водителя вместе с ключами от автобуса и средствами для топлива.

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