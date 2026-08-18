Могут ли ТЦК блокировать карточки уклонистов: разъяснение юриста

Банковская карта / © pixabay.com

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В Сети нередко ходят слухи, что сотрудники ТЦК могут личным решением накладывать арест на карточки военнообязанных или способствовать этому. Но такая информация противоречит действующему законодательству Украины. Блокировка денег происходит по сложной юридической цепочке, где основанием выступает непогашенное постановление, переданное государственным или частным исполнителям.

Об этом сообщила юрист Вера Тарасенко, передает юридический портал «Протокол.ua».

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Имеет ли право ТЦК блокировать карты?

Законодательство Украины не дает военкоматам права самостоятельно блокировать денежные средства. Даже наличие административного правонарушения, конфликтной ситуации или пребывания человека в базах розыска не позволяет работникам ТЦК связываться с банками для замораживания карточных счетов.

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Если человек обнаруживает, что его карты заблокированы, это свидетельствует об открытом исполнительном производстве, информацию о котором можно проверить через раздел в приложении «Дія» или на сайте «Автоматизированная система исполнительных производств».

Как на самом деле накладывается блокировка карты?

К моменту передачи дела исполнителям процедура проходит несколько обязательных этапов. Начинается все с протокола об административном правонарушении, который должен совершаться строго в присутствии гражданина по его прибытии или доставке в ТЦК.

Новые ограничения для уклонистов в Украине — последние новости

Ранее мы писали о том, что в Украине готовят ряд законодательных изменений, чтобы «ухудшить» жизнь уклонистам, которые до сих пор не стали на военный учет.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что блокирование банковских счетов людей, уклоняющихся от мобилизации, должно лишить их возможности комфортно пользоваться преимуществами жизни в обществе. Объясняя свою позицию, советник руководителя ОП сравнил уклониста с преступником, которого лишают свободы за совершенное правонарушение.

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