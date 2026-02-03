Могут ли ТЦК налагать несколько штрафов за одно нарушение: юрист объяснил

Штраф от ТЦК / © ТСН

ТЦК не имеет права штрафовать дважды за одно и то же нарушение. Но если вы нарушаете правила снова — например, игнорируете следующую повестку — за это выпишут новый штраф.

Об особенностях работы ТЦК и СП в правовом поле сообщил юрист практики военного права Михаил Лобунько для РБК-Украина.

Что следует знать о штрафах от ТЦК

По словам эксперта, согласно статье 36 КУоАП, если лицо совершило несколько рассматриваемых одновременно нарушений, налагается только одно взыскание в пределах наиболее строгой санкции.

«Практика ТЦК и СП подтверждает, что за одно правонарушение выписывается один штраф. В связи с этим повторное наложение штрафа за тот же эпизод в рамках одного производства запрещено — один человек не может быть сразу оштрафован дважды за одно и то же нарушение», — пояснил Михаил Лобунько.

В то же время, уплата штрафа за неявку по одной повестке не освобождает от ответственности в случае получения следующей. Юрист отмечает, что каждый новый случай рассматривается как отдельный эпизод:

если по первой повестке лицо не явилось — это первое нарушение;

после уплаты штрафа в «Резерв+» розыск исчезает, но статус военнообязанного остается;

следующая посланная повестка, которая будет проигнорирована, станет основанием для нового штрафа.

Можно ли обжаловать штраф?

Юрист отметил, что военнообязанные имеют право обжаловать постановление ТЦК в суде в течение 10 дней с момента его вынесения. Чаще всего военкоматы проигрывают судебные дела при следующих обстоятельствах:

Отсутствие факта вручения: нет личной подписи или подтверждения почты о получении письма.

Нарушение процедуры: человеку не сообщили должным образом о времени и месте рассмотрения дела в ТЦК.

Нехватка доказательств вины: например, повестка сгенерирована в реестре, но фактически не была доставлена адресату.

Просрочка: прошли законные сроки привлечения к административной ответственности.

Михаил Лобунько отметил, что судебный процесс не останавливает взыскания средств автоматически. Это может привести к блокированию банковских счетов исполнительной службой непосредственно при рассмотрении дела. Во избежание ареста имущества юрист рекомендует либо заявлять ходатайство об остановке взыскания, либо уплатить штраф сразу, а в случае победы в суде возвращать деньги через отдельный иск.

Напомним, в Украине введен обновленный механизм продления отсрочек от мобилизации, согласно которому около 90% статусов теперь обновляются автоматически. Процесс проходит без личного визита в учреждения и подачи бумажных заявлений. Все данные проверяются через государственные реестры, а результат отображается в приложении «Резерв+».

Также в Украине с 3 февраля заканчивается действие части автоматических отсрочек от мобилизации. Граждане, имеющие право на отсрочку, должны проверить ее статус во избежание риска вызова в военкомат.