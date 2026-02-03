- Дата публикации
Могут ли ТЦК налагать несколько штрафов за одно нарушение: юрист объяснил
Юрист объяснил, когда штраф ТЦК считается повторным и законно ли это.
ТЦК не имеет права штрафовать дважды за одно и то же нарушение. Но если вы нарушаете правила снова — например, игнорируете следующую повестку — за это выпишут новый штраф.
Об особенностях работы ТЦК и СП в правовом поле сообщил юрист практики военного права Михаил Лобунько для РБК-Украина.
Что следует знать о штрафах от ТЦК
По словам эксперта, согласно статье 36 КУоАП, если лицо совершило несколько рассматриваемых одновременно нарушений, налагается только одно взыскание в пределах наиболее строгой санкции.
«Практика ТЦК и СП подтверждает, что за одно правонарушение выписывается один штраф. В связи с этим повторное наложение штрафа за тот же эпизод в рамках одного производства запрещено — один человек не может быть сразу оштрафован дважды за одно и то же нарушение», — пояснил Михаил Лобунько.
В то же время, уплата штрафа за неявку по одной повестке не освобождает от ответственности в случае получения следующей. Юрист отмечает, что каждый новый случай рассматривается как отдельный эпизод:
если по первой повестке лицо не явилось — это первое нарушение;
после уплаты штрафа в «Резерв+» розыск исчезает, но статус военнообязанного остается;
следующая посланная повестка, которая будет проигнорирована, станет основанием для нового штрафа.
Можно ли обжаловать штраф?
Юрист отметил, что военнообязанные имеют право обжаловать постановление ТЦК в суде в течение 10 дней с момента его вынесения. Чаще всего военкоматы проигрывают судебные дела при следующих обстоятельствах:
Отсутствие факта вручения: нет личной подписи или подтверждения почты о получении письма.
Нарушение процедуры: человеку не сообщили должным образом о времени и месте рассмотрения дела в ТЦК.
Нехватка доказательств вины: например, повестка сгенерирована в реестре, но фактически не была доставлена адресату.
Просрочка: прошли законные сроки привлечения к административной ответственности.
Михаил Лобунько отметил, что судебный процесс не останавливает взыскания средств автоматически. Это может привести к блокированию банковских счетов исполнительной службой непосредственно при рассмотрении дела. Во избежание ареста имущества юрист рекомендует либо заявлять ходатайство об остановке взыскания, либо уплатить штраф сразу, а в случае победы в суде возвращать деньги через отдельный иск.
Напомним, в Украине введен обновленный механизм продления отсрочек от мобилизации, согласно которому около 90% статусов теперь обновляются автоматически. Процесс проходит без личного визита в учреждения и подачи бумажных заявлений. Все данные проверяются через государственные реестры, а результат отображается в приложении «Резерв+».
Также в Украине с 3 февраля заканчивается действие части автоматических отсрочек от мобилизации. Граждане, имеющие право на отсрочку, должны проверить ее статус во избежание риска вызова в военкомат.