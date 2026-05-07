Могут ли у вас забрать имущество за неуплату налогов

Штрафы за несвоевременную уплату налогов в Украине составляют 5% от суммы долга

В Украине законодательство строго регулирует своевременную уплату налогов. Правила налогообложения и ответственность за их нарушение определяет Налоговый кодекс.

Чаще плательщики сталкиваются с финансовыми санкциями за несвоевременную уплату налогов. У плательщиков есть 30 дней для урегулирования ситуации без применения санкций. После истечения этого срока сумма приобретает статус налогового долга со всеми предусмотренными последствиями, пишет ГНС.

Согласно статье 124 Налогового кодекса Украины штрафы составляют:

если задержка составляет до 30 календарных дней — 5% от суммы налогового долга

если задержка уплаты более 30 дней — 10% от суммы долга

Согласно статье 109 НКУ, для применения этого штрафа не обязательно доказывать вину плательщика. То есть, ответственность наступает автоматически.

Если же налоговая докажет, что неуплата была умышленной, применяются более высокие штрафы:

25% от суммы неуплаченного налога — за первое нарушение

50% от суммы неуплаченного налога — за повторное нарушение в течение 3 лет

При наличии налогового долга контролирующие органы применяют меры влияния, в частности, налоговый залог имущества плательщика и возможный арест в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины.

