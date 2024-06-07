Могут ли уклонисты "бесконечно" платить штраф и не являться по повестке: ответ спикера ТЦК

Административное наказание не освобождает от исполнения воинского долга.
Избежать мобилизации, регулярно уплачивая штраф за неявку по повестке, не удастся, поскольку административное наказание не освобождает от исполнения воинского долга.
Это подчеркнул спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью "Фокус".
"Уплата штрафа — это не способ откупиться от своих обязанностей", — отметил он.
При этом майор Истомин отметил, что неявка по повестке предусматривает один штраф, если же военнообязанный не прибывает по повторно врученной повестке — это уже другой штраф за другое правонарушение. В конце концов за сознательное уклонение от мобилизации может наступить и уголовная ответственность.
“Административное наказание не освобождает от исполнения воинского долга. То есть гражданин может заплатить штраф и быть призванным на службу по мобилизации, то есть он все равно должен исполнить свой долг”, — пояснил представитель ТЦК.
Напомним, военнообязанным мужчинам, которые обновили свои данные в приложении "Резерв+", также могут вручить повестку. В частности, и на улице.
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