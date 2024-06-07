Могут ли уклонисты "бесконечно" платить штраф и не являться по повестке: ответ спикера ТЦК

Избежать мобилизации, регулярно уплачивая штраф за неявку по повестке, не удастся, поскольку административное наказание не освобождает от исполнения воинского долга.

Это подчеркнул спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью "Фокус".

"Уплата штрафа — это не способ откупиться от своих обязанностей", — отметил он.

При этом майор Истомин отметил, что неявка по повестке предусматривает один штраф, если же военнообязанный не прибывает по повторно врученной повестке — это уже другой штраф за другое правонарушение. В конце концов за сознательное уклонение от мобилизации может наступить и уголовная ответственность.

“Административное наказание не освобождает от исполнения воинского долга. То есть гражданин может заплатить штраф и быть призванным на службу по мобилизации, то есть он все равно должен исполнить свой долг”, — пояснил представитель ТЦК.

Напомним, военнообязанным мужчинам, которые обновили свои данные в приложении "Резерв+", также могут вручить повестку. В частности, и на улице.

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