Могут ли украинцы фотографировать и снимать на видео действия ТЦК на улицах: адвокат объяснил

Только фото- и видеофиксация может доказать незаконность действий ТЦК, отметил адвокат Роман Симутин.

Представители ТЦК и СП имеют право проверять документы военнообязанных украинцев в общественных местах. В то же время у них нет полномочий, чтобы насильно доставлять мужчин в территориальный центр комплектования.

Можно ли снимать такие действия на камеру, рассказал адвокат Роман Симутин.

Адвокат напомнил, что право задерживать военнообязанных граждан и принудительно доставлять их в ТЦК имеют исключительно работники полиции и только при наличии законных оснований. Сама же процедура задержания требует от полицейского составления протокола задержания.

"Для чего я в очередной раз это подчеркиваю? Потому что задержание и доставка в ТЦК без определенных законом оснований может быть предметом обжалования в суде", – уточнил Симутин.

Адвокат добавил, что только фото- и видеофиксация могут доказать незаконность действий ТЦК.

"Мало того, действующее законодательство определяет фото- и видеосъемку как надлежащие доказательства по делу и позволяет осуществлять фото- и видеосъемку происшествия", – подчеркнул эксперт.

Можно ли снимать действия ТЦК

Итак, можно ли снимать действия работников ТЦК и СП на камеру? Как отметил Роман Симутин, это возможно, но при определенных условиях, а именно:

рядом нет дислокаций и перемещений военных;

нет военных и режимных объектов, которые могут попасть в камеру.

"В законах нет запрета на съемку сотрудников ТЦК или полицейского. А на фразу: "Я запрещаю меня снимать", лучше спросите, чем это запрещено", – посоветовал адвокат.

Симутин заверил, что "они ответы не дадут, поскольку нет такого закона или постановления".

"Статьей 307 Гражданского кодекса разрешены съемки в общественных местах", – написал Роман Симутин.

В частности, адвокат напомнил, что работники ТЦК и полицейские являются должностными лицами органа государственной власти, а потому, согласно решению Конституционного Суда от 20 января 2012 года № 1/9-2012, на них, как на представителей власти, не распространяется запрет на съемку физического лица без его согласия.

Напомним, на Закарпатье работники ТЦК в балаклавах силой задержали мужчину.

На Закарпатье работники ТЦК в балаклавах силой задержали мужчину

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