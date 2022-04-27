Могут ли уволить с работы во время действия военного положения

Читайте в материале ТСН.ua объяснение адвоката Инны Мирошниченко на тему: могут уволить с работы во время войны.

Адвокат Инна Мирошниченко для канала "Украина" дала интервью, рассказав, что нужно знать о трудовом кодексе во время действия военного положения.

По словам адвоката, работодатель не имеет права уволить работника даже, если тот уехал за пределы страны и не выходит на работу. Увольняют только за прогул — отсутствие на рабочем месте без уважительной причины. Но вынужденный выезд в другую страну из-за войны, эвакуации из региона, где ведутся боевые действия или невозможность добраться до места работы, относятся к уважительным причинам.

Однако, в таком случае , человек может получить от компании письмо-разъяснение (и это законно) о том, что он не будет получать заработную плату за тот период, пока не будет появляться на работе. Но как только работник снова придет на работу, будет получать такую же заработную плату, которая у него была до этого.

Как пояснила Инна Мирошниченко, компания также может изменять определенные условия. Если работодатель меняет условия труда или хочет сократить вас, то он должен об этом сообщить за два месяца. Работник тогда подписывает документ, удостоверяющий ознакомление с новыми условиями труда и их приемку. Сейчас многие этого не делают, а просто сообщают в устной форме, что больше не могут платить заработную плату и тому подобное.

Что делать, если вас увольняют с работы во время войны

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Адвокат советует в таком случае все фиксировать, ведь это незаконно и вы сможете восстановить свои права, когда закончится война и начнет снова работать судебная система. Также нужно помнить, если вы хотите работать, а работодатель вас увольняет, он должен выплатить заработную плату в полном объеме за период вынужденного прогула.

Не стоит подписывать никаких документов, потому что очень часто сегодня работодатели просто вызывают работников к себе и говорят им, что у компании нет денег, поэтому нужно подписать несколько бумаг, среди которых и заявление на увольнение по собственному желанию. На это нужно ответить, что вы хотите двигаться в законном русле и не подпишите документ.