Могут ли уволить с работы за отсутствие военного билета: ответ юриста

Юрист объяснил, что право требовать военно-учетный документ есть только при заключении трудового договора.

Кабмин в начале января этого года принял постановление, согласно которому устроиться на работу военнообязанный может только после предъявления им военного документа.

Может ли работадавец уволить работника, у которого нет военного билета, объяснил адвокат Андрей Межирицкий, передает B2Bconsult.

Юрист заверил, что отсутствие военного билета никак не влияет на реализацию конституционного права на труд.

"Просьба принести военный билет является лишь просьбой. Да, работодатели должны вести первичный военный учет работников и предоставлять соответствующие сведения в ТЦК. Однако отсутствие у вас военного билета никоим образом не влияет на реализацию вашего конституционного права на труд. Никакой нормой Кодекса законов о работе Украины, а только этот нормативный акт регулирует взаимоотношения между работодателем и работником, не предусмотрена ответственность работника за непредоставление военно-учетного документа, это также не является основанием для увольнения", – пояснил Межирицкий.

Он уточнил, что право требовать военно-учетный документ есть только при заключении трудового договора, то есть при приеме на работу. Если же такой договор уже заключен, то в случае непредоставления таких документов уволить по этому основанию работника с работы нельзя.

"Итак, или разъясните своему руководству, что отсутствие военно-учетного документа не лишает вас права на работу или берите документы, подтверждающие право на отсрочку, и обращайтесь в ТЦК по месту регистрации для уточнения учетных данных", — подытожил эксперт.

Ранее адвокат объяснил, правда ли, что сейчас без военно-учетного документа нельзя поступить в вуз, устроиться на работу, зарегистрировать брак.

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