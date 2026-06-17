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- Украина
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Могут ли в ТЦК "снять" отсрочку: адвокат о слухах по мобилизации студентов на Закарпатье
Адвокат Роман Симутин объяснил, имеют ли право военкомата принудительно отменять отсрочку, в частности, студентам.
Несмотря на распространенные в Сети слухи, что работники ТЦК якобы могут мобилизовать мужчин с отсрочкой, сняв ее через систему «Оберег», адвокат категорически отрицает эту информацию.
Почему ТЦК не может снять отсрочку, в соцсетях объяснил известный украинский адвокат Роман Симутин.
Он опубликовал скриншот сообщения из Сети, что якобы на Закарпатье полиция и ТЦК задерживают и мобилизуют студентов, а отсрочку «снимают через ТЦК».
Симутин подчеркнул, что это невозможно.
«У них (ТЦК — Ред.) просто отсутствует техническая возможность сделать подобные вещи. Это манипуляция или распространение заведомо непроверенной информации», — отметил адвокат.
В комментариях не согласились с Симутиным и рассказали, что действительно сталкивались с подобными случаями.
Закарпатский областной ТЦК и СП на эту информацию пока не отреагировал.
Ранее сообщалось, что ТЦК задержал отца 8 детей.