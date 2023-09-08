Могут ли в Украине мобилизовать непригодных к военной службе: что говорят в ТЦК

В Украине не могут принять на военную службу по контракту людей, не подлежащих призыву согласно законодательству. Однако есть некоторые исключения.

В Украине могут мобилизовать лиц с инвалидностью, непригодных к военной службе и многодетных.

Как это возможно, объяснил начальник Кременчугского районного ТЦК и СП Роман Сушка в интервью "Кременчугский ТелеграфЪ".

По его словам, ТЦК не может мобилизовать лиц с инвалидностью. Однако, если они сами проявляют желание служить, их направляют на ВЛК. Тогда комиссия решает, может тот или иной человек нести службу.

Приблизительно такая же процедура и с непригодными к военной службе по состоянию здоровья. Если человек хочет служить, он должен написать заявление, иначе его нельзя призвать. Аналогично и с многодетными военнообязанными призвать могут, но только если такое лицо само напишет заявление.

"А еще я требую заявление от его (желающего служить – ред.) жены, ибо были случаи, когда из-за каких-то недоразумений с женой, невзгоды в семье, муж писал заявление на мобилизацию, его призывали, а потом ко мне приходила жена из детьми и начинали требовать вернуть мужчину обратно", — добавил Сушко.

Напомним, адвокат Ростислав Кравец пояснил, что отказаться от мобилизации в Украине тоже можно, ведь "это не рабское государство". Однако в случае отказа военнообязанный будет нести за это ответственность.

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