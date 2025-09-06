Могут ли вернуться в Украину мужчины до 22 лет, которые выехали незаконно: объяснение адвокатов

Правительство разрешило выезд из Украины для мужчин 18-22 лет / © Shutterstock

Если украинец от 18 до 22 лет незаконно пересек границу (в его загранпаспорте нет соответствующей отметки), по возвращению в Украину его привлекут к ответственности.

Об этом «УП.Жизнь» сообщили адвокаты.

«На пунктах пересечения границы должностные лица Государственной пограничной службы составляют административные протоколы о наложении штрафов. Уголовная ответственность за нарушение законодательства в этом случае отсутствует», — отметили они.

Административная ответственность в виде штрафа в размере от 3400 до 8500 грн предусмотрена за пересечение границы:

вне пунктов пропуска

без соответствующих документов

с использованием поддельных документов или содержащих ложные сведения

без разрешения соответствующих органов власти

Альтернативным методом наказания может являться административный арест на 15 суток.

Напомним, правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно беспрепятственно пересекать границу. Раньше мужчины от 18 до 60 лет не могли выезжать из Украины без специального разрешения.

Запрет выезда за границу мужчинам в возрасте 18-60 лет начал действовать во время полномасштабного вторжения. Мобилизация сейчас начинается с 25 лет, однако до этого возраста мужчины могут пойти в армию по собственному желанию.

По данным Евростата, дети до 18 лет — это треть из эмигрировавших с началом боевых действий.

Правоохранительные органы открыли более 7 тысяч уголовных производств, касающихся незаконного пересечения государственной границы. Впрочем, до реальных приговоров дошло только немногим более чем в 400 случаях.