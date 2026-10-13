Могут ли военнослужащие ТЦК останавливать автомобили на блокпостах: объяснение полковника

Представители ТЦК остановят автомобиль / © ТСН.ua

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Представители ТЦК и СП не могут самостоятельно останавливать автомобили, автобусы или маршрутки, чтобы вручить водителям или пассажирам повестки. Такие полномочия при наличии предусмотренных законом оснований имеет Национальная полиция. При этом возможность вручить повестку в общественном месте не означает, что представители ТЦК имеют право самостоятельно останавливать транспорт.

Об этом заявил полковник Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Гуренко, сообщает «Судебно-юридическая газета».

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Кто имеет право остановить автомобиль

По словам Гуренко, военнослужащие ТЦК не уполномочены самостоятельно останавливать частные автомобили или общественный транспорт для вручения повесток.

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Такие полномочия имеет Национальная полиция, но остановка транспортного средства должна иметь законные основания. Они определены, в частности, статьей 35 Закона Украины «О Национальной полиции». Согласно статье, полицейский должен сообщить водителю конкретную причину остановки.

«Останавливать транспортные средства разрешено органам Национальной полиции, если для этого есть соответствующая причина», — объяснил Андрей Гуренко.

Военнослужащие ТЦК и СП могут нести службу вместе с полицейскими, в том числе на блокпостах. Однако, как отмечает Гуренко, присутствие представителей ТЦК на таких постах не предоставляет им права самостоятельно останавливать транспортные средства для вручения повесток.

Где водителю могут вручить повестку

Вручение повестки не ограничивается помещением территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут вручить и в общественном месте при соблюдении требований законодательства.

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Право вручать повестки не означает, что представители ТЦК могут самостоятельно останавливать транспортные средства.

«Военнослужащий не имеет права останавливать транспортное средство», — подчеркнул Гуренко.

Следовательно, вручение повестки и остановка автомобиля — разные юридические действия. Даже если представители ТЦК находятся на блокпосту вместе с полицейскими, это само по себе не дает им права самостоятельно останавливать автомобили.

Согласно действующему законодательству Украины, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны соблюдать правила воинского учета и выполнять требования законодательства о мобилизации. Они должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченных представителей ТЦК и СП или полицейских в случаях, предусмотренных законом.

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Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине обсуждают возможные изменения в правилах мобилизации, в частности пересмотр оснований для отсрочки родителям детей с инвалидностью и людям, которые ухаживают за родственниками, а также ужесточение требований к бронированию работников предприятий.

В свою очередь, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал не делать преждевременных выводов, поскольку речь идет о предложениях, а не о принятых законодательных изменениях.

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