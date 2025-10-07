Могут ли Воздушные силы закрыть все пространство над Украиной: военный дал четкий ответ

ПВО / © tsn.ua

Воздушные силы не в состоянии сразу закрыть все украинское воздушное пространство. Дело в том, что подготовка специалиста длится месяцами.

Об этом заявил в эфире телеканала «КИЕВ24» Юрий Федоренко, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес».

«Возможны ли Воздушные силы в краткосрочной перспективе закрыть все пространство Украины? Совершенно очевидно, что это сверхсложная задача», — подчеркнул Федоренко.

Как пояснил военный, подготовка пилотов и операторов для эффективной ПВО длится около 3 месяцев, поэтому только воздушным силам крайне сложно быстро закрыть все воздушное пространство Украины.

«Различные силовые ведомства сегодня взяли на себя „пазлы“ украинского неба и закрывают их, давая возможность ВС набрать обороты», — отметил он.

Кроме того, территориальные общины приобщаются к покупке перехватных дронов, техники и обучения, поскольку государственного бюджета для полного насыщения системами перехвата пока недостаточно.

Ранее Федоренко призвал украинцев оформлять ружья и учиться стрелять из них для борьбы с российскими дронами. Он заверил, что каждый должен быть готов к защите от атак.

«Призываю гражданский сектор не медлить и не думать, что война может пройти мимо. Вы должны быть готовы. У кого есть возможность — оформляйте ружье и научитесь из него эффективно и качественно стрелять», — отметил он.

Федоренко утверждает, что технологии стремительно развиваются, а значит, враг будет пытаться залетать дальше.