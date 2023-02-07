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Могут ли вручать повестки украинцам в Польше: в ЦПИ опровергли российские фейки

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
994
Время на прочтение
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Могут ли вручать повестки украинцам в Польше: в ЦПИ опровергли российские фейки

Фото: Центр противодействия коррупции

Кремлевские пропагандисты распространяют постановочное видео о вручении повесток украинцам в Польше.

По сети ширится очередная волна фейковых сообщений о вручении повесток украинцам призывного возраста за границей. В частности, пророссийские медиа сообщают, что в польских городах Познань и Тарнов украинские мужчины начали получать повестки.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Предостерегаем! Согласно правилам, украинские дипучреждения за рубежом должны вести военный учет мужчин. Однако они не имеют права на вручение повесток людям, состоящим на консульском учете", — говорится в сообщении.

В то же время в ЦПИ отметили, что дипучреждения должны доносить информацию о начале призыва на срочную военную службу до граждан Украины призывного возраста, не имеющих освобождений от службы, а также обязаны содействовать их возвращению на территорию Украины в случае мобилизации или в военное время.

"Поэтому видео с вручением повесток является фейковой постановкой Кремля", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, ранее мы рассказывали, могут ли коммунальщики вручать повестки.

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