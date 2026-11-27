Мобилизация в Украине / © ТСН

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Поздний вечер, глубокая ночь или раннее утро — имеет ли значение время суток при вручении повестки военнообязанному? Распространенное мнение, что уведомление возможно только днем, не соответствует законодательству. Повестки могут вручаться круглосуточно.

Об этом сообщает Сумской областной ТЦК и СП.

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Могут ли вручить повестку ночью: что предусматривает закон

Законодательство не устанавливает ограничений по времени суток, когда военнообязанным могут вручать повестки. В частности, пункт 35 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины №560 от 16 мая 2024 г., предусматривает возможность круглосуточного оповещения.

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То есть уполномоченные лица могут вручить повестку не только днем, но и поздно вечером или ночью.

«Повестку могут вручить круглосуточно. И само по себе ночное время не делает такое вручение незаконным», — отмечают в Сумском областном ТЦК и СП.

Где по закону могут вручить повестку и кто имеет на это право

Список мест, где военнообязанным могут вручать повестки, определен пунктом 35 Порядка №560. Согласно документу, оповещения могут производить:

по месту жительства или пребывания;

по месту работы или учебы;

в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, а также в местах массового скопления людей;

на блокпостах и пунктах пропуска через государственную границу Украины;

непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

В то же время пункт 31 Порядка №560 определяет, кто имеет право вручать повестки. Это могут быть представители ТЦК и СП, районных и городских государственных или военных администраций, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, а также соответствующих подразделений разведывательных органов и СБУ в пределах определенных законом полномочий.

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При уведомлении уполномоченное лицо должно представиться. По требованию гражданина он должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и служебное удостоверение. Кроме того, пункт 40 Порядка предусматривает фото- и видеофиксацию процесса вручения повестки представителями ТЦК и СП или полицейскими.

Могут ли вручить повестку ночью дома и заходить в жилье

Возможность вручать повестки круглосуточно не означает, что уполномоченные могут игнорировать другие требования законодательства. Они обязаны действовать в пределах своих полномочий и соблюдать установленную процедуру.

В частности, право вручить повестку ночью не дает права без законных оснований проникать в жилье. Неприкосновенность жилья гарантирует статья 30 Конституции.

В Сумском областном ТЦК и СП суммируют:

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«Итак, ответ однозначен: повестку могут вручить даже посреди ночи. Но время суток не освобождает уполномоченных лиц от обязанности соблюдать закон».

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, вопрос мобилизации и отсрочек от военной службы остается актуальным для многих украинцев. В частности, в университетах начали проверки, во время которых особое внимание уделяют студентам от 25 лет. В то же время, сам по себе возраст не является основанием для потери отсрочки: значение имеют последовательность получения образования, форма обучения и выполнение учебного плана.

Изменения могут затронуть и правила бронирования работников. В Украине обсуждают механизм, позволяющий предприятиям бронировать до 100% военнообязанного персонала. Однако такая возможность может предусматривать дополнительное условие: ежемесячно направлять до 1% работников на военную службу.

В то же время, в обществе продолжают обсуждать и возможные изменения мобилизационного возраста. Народный депутат Федор Вениславский заявил, что в Верховной Раде пока не рассматриваются инициативы по его снижению или повышению. По его словам, даже если бы появились предложения снизить нижний возраст с 25 до 20, 22 или 18 лет, они вряд ли бы получили поддержку парламента.

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