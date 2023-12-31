Могут ли выехать за границу многодетные и мужчины с инвалидностью: что говорят в ГПСУ

Спикер ГПСУ напомнил, что пересекать границу могут военнообязанные лица, у которых есть военно-учетные документы и документы об отсрочке от призыва.

В ГПСУ прокомментировали сообщения о проблемах с выпуском за границу мужчин с ІІІ группой инвалидности и многодетных отцов.

Все нюансы объяснил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире ТСН.

"Есть законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, в том числе и отдельные нормы, действующие на время военного положения. Пограничники четко соблюдают законодательство. Лица, следующие через границу также должны соблюдать нормы", – отметил он.

Демченко напомнил, что пограничники довольно часто разоблачают подделки документов, к которым прибегают уклонисты, чтобы бежать из Украины.

"Мы разоблачаем, что цель поездки в некоторых случаях не совпадает с тем, что разрешено во время действия военного положения. Пограничники по-прежнему тщательно проверяют условия выезда тех категорий, кому разрешено покидать пределы Украины. Изменений в постановлении правительства не было. Но на работниках ГПСУ по-прежнему остается ответственность четко проверять условия выезда, мы будем это делать и дальше.

Проверяем документы об инвалидности, о том, что человек многодетный отец. Проверяем на предмет подделки", – сказал Демченко.

Представитель ГПСУ напомнил, что пересекать границу могут военнообязанные лица, имеющие военно-учетные документы и документы об отсрочке от призыва. У них с собой должны быть выдержки заседаний органов ТЦК о предоставлении отсрочки. Эти выписки можно получить в ТЦК.

"Мы часто разоблачали поддельные документы о многодетности или фальшивые свидетельства о рождении. Поэтому пограничники имеют право проверять документы, выдаваемые ТЦК", – подытожил он.

Напомним, в Сети массово начали появляться сообщения о проблемах с выпуском за границу мужчин, имеющих на это право. В частности, сообщалось, что 29 декабря пограничники перестали выпускать мужчин, имеющих 3 группу инвалидности и сопровождающих людей с инвалидностью.

Также сообщалось о невыпуске многодетных родителей. У мужчин потребовали показать военно-учетные документы от ТЦК об отсрочке.

ТСН.ua собрал все, что известно об усилении проверок мужчин, имеющих право на выезд.

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