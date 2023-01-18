Могут ли выехать за границу военнообязанные, имеющие вид на жительство в другой стране: ответ адвоката

Эксперт рассказал, могут ли военнообязанные украинцы, имеющие вид на жительство в другой стране, вернуться в Украину, а затем снова уехать за границу.

В Украине идет общая мобилизация, во время которой запрещено выезжать за пределы страны военнообязанным возрастом от 18 до 60 лет. В то же время для лиц, имеющих вид на жительство в другой стране, предусмотрены несколько иные правила.

Какие правила применяются к таким военнообязанным рассказал член Совета Комитета Ассоциации юристов Украины по миграционному праву Владислав Зайцев в комментарии ZN.UA.

По его словам, законодательством не предусмотрено никаких исключений по пересечению границы во время военного положения для лиц, имеющих вид на постоянное проживание в других странах. Однако юрист отметил, что такие украинцы могут покидать границы страны при определенных условиях.

Зайцев объяснил, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, постоянно проживающие за границей, могут выезжать при наличии соответствующих отметок в паспортном документе. Однако выезжающие впервые должны предоставить паспортный документ, в котором будет проставлен штамп об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства.

По словам адвоката, граждане Украины, постоянно проживающие за границей, во время пересечения границы должны предоставить паспорт со штампом об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и штампом о взятии на постоянный консульский учет в зарубежном дипломатическом учреждении Украины. Также это может быть справка о пребывании на консульском учете, предоставляемая дипломатическими учреждениями Украины.

"Итак, мужчины, имеющие вид на постоянное проживание за границей и прошедшие процедуру оформления документов для выезда за границу на постоянное проживание, могут свободно вернуться в Украину и выехать обратно при предоставлении на границе соответствующих документов", — рассказал Зайцев.

Напомним, ранее стало известно, что военнообязанным украинцам, имеющим бронирование от призыва, разрешат выезжать за границу.

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