Могут ли забрать авто за неуплату штрафов из-за уклонения от мобилизации - объяснение

Военные

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Гражданам, которые не являются по повесткам в ТЦК для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), грозят штрафы.

Об этом рассказала адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения «Актум» Елена Хоменко в интервью РБК-Украина.

Могут ли изъять авто за нарушение правил мобилизации

Гражданам, которые нарушают обязанности воинского учета — например, не являются по повестке для обновления данных или прохождения военно-врачебной комиссии — грозят штрафы. Суммы взысканий колеблются от 17 до 25,5 тысяч гривен, и таких нарушений может быть несколько. Если штрафы не оплачиваются в установленные сроки, к нарушителю могут применяться дополнительные ограничения — арест банковских счетов, конфискация имущества и временное лишение водительских прав. При этом окончательное решение о блокировке счетов принимает только суд.

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Штраф, который не уплачен в течение 15 дней, автоматически удваивается. Как отмечает Елена Хоменко, три просроченных штрафа могут привести к долгу более 160 тысяч гривен.

В случае, когда общая сумма задолженности превышает 165 тысяч гривен, государственный исполнитель имеет юридическое право инициировать арест имущества должника и реализовать его через онлайн-аукционы СЕТАМ. К такому имуществу могут входить не только квартиры или дома, но и транспортные средства, включая личные автомобили.

Почему арест и продажа авто применяются нечасто

Несмотря на имеющиеся юридические механизмы, на практике конфискация имущества за нарушение правил мобилизации остается редким явлением. Хоменко объясняет это тем, что судебные процессы занимают много времени, особенно в условиях военного положения. Нагрузка на суды чрезмерная, а заседания часто прерываются из-за воздушных тревог.

Также, по ее словам, по состоянию на начало 2025 года в украинских судах рассматривается лишь несколько десятков дел о лишении водительских прав из-за нарушения воинского учета. Решение вынесено лишь в незначительной части из них — большинство до сих пор находится на стадии рассмотрения.

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Еще одной причиной, затрудняющей процесс привлечения к ответственности, является то, что подача иска в суд требует уплаты судебного сбора. В условиях ограниченного бюджета ТЦК и СЦ не всегда имеют финансирование для таких действий, поэтому этот инструмент пока не применяется массово.

Напомним, ранее мы писали о том, что если у гражданина в собственности есть более одного транспортного средства, то одно из них могут мобилизовать на нужды Вооруженных сил Украины.