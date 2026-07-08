Могут ли забрать квартиру за долги во время войны: что нужно знать каждому украинцу

Дом / © pixabay.com

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Военное положение не отменяет обязанности выполнять финансовые обязательства. Если долг не погашается, кредитор может обратиться в суд, а после вступления решения в законную силу — инициировать исполнительное производство. В то же время закон предусматривает четкие правила, которые определяют, когда возможна продажа квартиры, арест счетов и какие гарантии имеют должники.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Одним из самых распространенных мифов является убеждение, что единственную квартиру или дом нельзя продать принудительно. В действительности абсолютной защиты такого жилья закон не предусматривает.

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Однако обращение взыскания на недвижимость является крайней мерой. Сначала исполнитель взимает средства с банковских счетов, наличные деньги, а также проверяет наличие автомобилей, корпоративных прав, ценного движимого имущества и других активов. Только если этого недостаточно для погашения долга, может рассматриваться вопрос продажи недвижимости.

По каким долгам могут продать квартиру

После вступления в силу Закона Украины №14005-IX правила ужесточились только для больших долгов.

Теперь принудительно реализовать единое жилье можно только тогда, когда общая сумма задолженности превышает 50 минимальных заработных плат. По состоянию на 2026 год это более 432 тысяч гривен. При этом к сумме долга могут добавляться пеня, штрафы, инфляционные потери, судебные издержки и исполнительный сбор.

Основанием может быть практически любое судебное решение, вступившее в законную силу.

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Речь идет не только о кредитах, но и о долгах за жилищно-коммунальные услуги, договорах займа, расписках, компенсации материального ущерба или возмещении убытков после ДТП.

В то же время юристы отмечают, что исключительно из-за долгов за коммунальные услуги квартиры продают редко, поскольку предприятия обычно пытаются взыскать задолженность еще до того, как она станет критически большой.

Что изменило военное положение

Несмотря на распространенное мнение, военное положение не остановило исполнительные производства. Государственные и частные исполнители продолжают исполнять судебные решения. В то же время, закон устанавливает отдельные ограничения.

В частности, исполнительные действия не проводятся в отношении имущества, расположенного на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий, если их проведение невозможно.

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Некоторые гарантии также предусмотрены для военнослужащих. Кроме того, во время военного положения действуют специальные ограничения принудительной реализации ипотечного жилья по потребительским кредитам.

Чем арест квартиры отличается от ее продажи

Юристы отмечают, что арест недвижимости еще не означает утрату права собственности.

Арест только запрещает владельцу продавать, дарить или переоформлять квартиру. Человек продолжает проживать в своем жилище и пользоваться им. Только если долг не будет погашен, а другого имущества для исполнения решения суда не хватит, исполнитель может приступить к процедуре принудительной реализации недвижимости.

Еще один распространенный миф — достаточно зарегистрировать ребенка, чтобы квартиру не могли продать. На самом деле, закон не предусматривает такой автоматической гарантии.

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Если в жилище проживают или зарегистрированы малолетние или несовершеннолетние дети, исполнитель должен учесть дополнительные требования законодательства по защите их прав. В некоторых случаях привлекаются органы опеки, а окончательное решение может принять суд.

Какие счета и выплаты не могут быть арестованы

Во время военного положения исполнители могут накладывать арест на банковские счета. В то же время, закон защищает отдельные категории средств.

Не подлежат взысканию:

помощь при рождении ребенка;

алименты;

помощь в связи с беременностью и родами;

выплаты малообеспеченным семьям;

отдельные государственные социальные пособия;

средства на погребение;

деньги на специальных счетах, в частности по программе есть Восстановление и другие государственные программы.

Если банк ошибочно заблокировал весь счет, человек вправе обратиться к исполнителю с документами, подтверждающими происхождение средств, и потребовать снятия ареста с защищенных законом выплат.

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Что делать, если уже есть долг или счет заблокирован

Юристы советуют не ждать, пока ситуация усложнится.

Прежде всего следует проверить, открыто ли к вам исполнительное производство через Единый реестр должников, приложение «Действие» или непосредственно у государственного или частного исполнителя.

Также необходимо выяснить точный размер задолженности, ведь к основному долгу могут прилагаться штрафы, пеня и исполнительный сбор.

Если погасить всю сумму сразу невозможно, закон разрешает договориться о реструктуризации, заключить мировое соглашение или обратиться в суд с заявлением об отсрочке или рассрочке исполнения решения.

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Коммуналка в Украине — последние новости

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