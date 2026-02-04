Могут ли забрать отсрочку через службу родственника в ВСУ: объяснение юриста

Отсрочка от мобилизации / © ТСН

В Украине идет общая мобилизация, и вопросы относительно оснований для отсрочки остаются одними из самых актуальных. Особенно это касается граждан, осуществляющих постоянный уход за близкими родственниками с инвалидностью.

Существуют ли риски потери отсрочки в нестандартных ситуациях, рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале «Юристи.UA».

К правоведам обратился украинец с интересным запросом. Человек имеет подтвержденную инвалидность II группы, однако рассматривает возможность добровольного подписания контракта с Вооруженными силами Украины.

Главное опасение мужчины касалось его единственного сына. Теперь сын оформил отсрочку от мобилизации именно на основании ухода за отцом. Вопрос состоял в том, не будет ли факт службы отца расценен ТЦК как доказательство того, что он не нуждается в уходе, что автоматически привело бы к мобилизации сына.

Сохранится ли право на отсрочку

По словам юриста, сам факт трудоустройства или прохождения службы лицом с инвалидностью не является законным основанием для отмены отсрочки у смотрителя.

«Не должен потерять, поскольку законом не определено, что один из родителей с инвалидностью не имеет права работать или проходить службу», — подчеркнул адвокат.

Эксперт объяснил логику законодательства: прохождение службы или работа не свидетельствуют о том, что у человека исчезла потребность в содержании или уходе. А именно наличие инвалидности и родственные связи являются ключевыми факторами в этом вопросе.

Какие еще существенные условия для получения отсрочки

В то же время, юрист напомнил о главных требованиях для оформления такого вида отсрочки, которые остаются неизменными согласно постановлению Кабинета Министров №560.

Право на освобождение от призыва сохраняется только при отсутствии других трудоспособных лиц, обязанных по закону содержать и ухаживать за лицом с инвалидностью. То есть, если у отца нет жены или других детей, не военнообязанных, сын сохраняет свое законное право на отсрочку независимо от того, работает ли его отец, или служит в армии.

Могут ли забирать телефон в ТЦК

Напомним, в Украине фиксируют случаи, когда во время визитов в ТЦК и СП граждан требуют сдать или изымают мобильные телефоны. Юристы отмечают, что такие действия не предусмотрены законом и нарушают конституционные права.

Военная юристка Диана Тернова объясняла, что работники ТЦК и полицейские не имеют права изымать гаджеты или запрещать ими пользоваться, это ограничивает право на защиту и доступ к адвокату. Также ТЦК не являются режимными объектами, где действует полное запрещение средств связи.

В случае задержания полиция обязана сообщить родственникам и предоставить возможность связаться с адвокатом. Попытки отобрать телефон или ограничить связь юристы советуют обжаловать как превышение полномочий.