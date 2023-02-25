Могут ли забронированные работники выезжать за границу в командировку: ответ Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, могут ли забронированные военнообязанные уезжать за границу в командировку.

Кабинет министров в решении о системе бронирования на предприятиях не предусмотрел возможности для военнообязанных уезжать в заграничные командировки.

Об этом рассказал глава правительства Денис Шмыгаль в интервью украинскому Forbes.

"Мы не прописывали и не предусматривали этого в постановлении", – сказал он.

Кроме того, Шмыгаль добавил, что новая система бронирования была призвана установить справедливость. По его словам, разрабатывая документ, правительство искало баланс между потребностью защитить страну и желанием удержать экономику.

"У нас были длительные дискуссии с Генеральным штабом и военными. Вышел сбалансированный документ, учитывающий пожелания обеих сторон", — добавил Шмыгаль.

Так, если раньше на предприятии можно было забронировать 40% от штата, то сейчас до 50% от военнообязанных работников. Это более справедливый подход.

Напомним, Кабинет Министров Украины от 27 января изменил порядок бронирования военнообязанных. Новые правила предусматривают отсрочку от мобилизации для 50% и более госслужащих и работников предприятий, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения во время военного положения. Детальнее — в материале ТСН.ua.

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