Могут ли забронированные выехать за границу в отпуск: объяснение юриста

Бронирование / © ТСН

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Во время военного положения выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ограничен. Исключение составляют отдельные категории лиц, среди которых забронированные работники.

В Министерстве юстиции объяснили, кто именно может пересекать государственную границу и какие документы для этого нужны.

Кто может пересекать государственную границу

В правилах пересечения государственной границы гражданами Украины указано, что военнообязанные, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, имеют право пересекать государственную границу.

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В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 23 Закона Украины " О мобилизационной подготовке и мобилизации «, военнообязанные, которые забронированы на период мобилизации и в военное время, не подлежат призыву на военную службу. Такие лица находятся на специальном военном учете. границы при отпуске — четкого нормативно-правового регулирования нет.

Узнать порядок пересечения границы для этой категории лиц можно исключительно из разъяснений Государственной пограничной службы Украины.

В то же время, некоторые государственные служащие, например, члены Кабинета Министров Украины, заместители министров, судьи, прокуроры, руководители государственных органов, депутаты местных советов, а также другие лица, определенные в ст. 2-14 Правил не могут пересекать государственную границу с целью отпуска.

Какие документы нужны

- паспорт гражданина Украины для выезда за границу

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- бумажный военно-учетный документ или электронный вариант в приложении Резерв+ (должен содержать отметку о бронировании и внесенный в систему «Оберег»)

- выписка из приказа об отпуске или его копия (должна содержать информацию о стране выезда, сроке пребывания, должности работника и т.п.)

другие документы для подтверждения цели поездки.

Важно: работник, который планирует уехать в отпуск за границу, не должен иметь запретов, препятствующих выезду за пределы страны или нарушать правила военного учета.

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Где получить дополнительную консультацию

Поскольку правила часто меняются и не предусматривают четкую процедуру выезда за границу в отпуск для забронированных работников, окончательное решение принимается индивидуально — по усмотрению работника пограничной службы во время прохождения контроля.

Минюст рекомендует накануне путешествия уточнять порядок пересечения у работников Госпогранслужбы по телефону: 1598 или по другим каналам коммуникации https://dpsu.gov.ua/ru/sluzhba-dovira .

Напомним, в Украине продлено военное положение до 6 августа 2025г.