Могут ли заламинированные документы стать препятствием для выезда из Украины – в ГПСУ ответили

Какие документы нужны ребенку

Реклама

Украинские пограничники не отказывают несовершеннолетним гражданам в пересечении государственной границы из-за заламинированных документов.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире КИЕВ24.

"Информация, которая распространяется в соцсетях, что пограничники массово отказывают в пересечении границы детям из-за того, что родители используют заламинированное свидетельство о рождении, не соответствует действительности", - говорит Демченко.

Реклама

По его словам, во время действия военного положения в Украине были упрощены процедуры пересечения границы, и ребенок может пересечь границу, как по паспортному документу, так и по свидетельству о рождении.

Кроме того, Демченко напомнил: когда ребенок едет с одним родителем, разрешение от другого родителя не нужно. Так же не нужно разрешение, если ребенок едет с бабушкой, дедушкой, совершеннолетним братом или сестрой.

Напомним, как сообщила пресс-секретарь 7-го пограничного Карпатского отряда Светлана Бурда, за сутки во Львовской области границу пересекли более 8800 транспортных средств и 40700 граждан. Преобладает выезд из Украины над въездом.

В то же время, что касается мужчин, то даже в случае наличия брони окончательное решение о выезде мужчины за границу принимает именно пограничник. Оно вдается непосредственно при проверке документов в пункте пропуска.

Реклама