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- Украина
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Могут ли заламинированные документы стать препятствием для выезда из Украины – в ГПСУ ответили
Во время действия военного положения в Украине были упрощены процедуры пересечения границы.
Украинские пограничники не отказывают несовершеннолетним гражданам в пересечении государственной границы из-за заламинированных документов.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире КИЕВ24.
"Информация, которая распространяется в соцсетях, что пограничники массово отказывают в пересечении границы детям из-за того, что родители используют заламинированное свидетельство о рождении, не соответствует действительности", - говорит Демченко.
По его словам, во время действия военного положения в Украине были упрощены процедуры пересечения границы, и ребенок может пересечь границу, как по паспортному документу, так и по свидетельству о рождении.
Кроме того, Демченко напомнил: когда ребенок едет с одним родителем, разрешение от другого родителя не нужно. Так же не нужно разрешение, если ребенок едет с бабушкой, дедушкой, совершеннолетним братом или сестрой.
Напомним, как сообщила пресс-секретарь 7-го пограничного Карпатского отряда Светлана Бурда, за сутки во Львовской области границу пересекли более 8800 транспортных средств и 40700 граждан. Преобладает выезд из Украины над въездом.
В то же время, что касается мужчин, то даже в случае наличия брони окончательное решение о выезде мужчины за границу принимает именно пограничник. Оно вдается непосредственно при проверке документов в пункте пропуска.