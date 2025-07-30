Могут ли женщины-медики выезжать за границу в 2025 году: ответ юриста

Разрешен ли выезд из Украины женщинам с медицинским образованием — официальное разъяснение / © ТСН.ua

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Несмотря на новое решение правительства, женщины с медицинским или фармацевтическим образованием во время мобилизации по-прежнему имеют право на выезд за пределы Украины.

Об этом сообщил юрист компании Investment Service Ukraine Владимир Пищида, комментируя ситуацию для УНИАН.

По его словам, ограничения на пересечение границы касаются исключительно мужчин, подлежащих военному учету. В то же время, женщины-медики, хотя и считаются военнообязанными, не подпадают под действие этого запрета.

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«Действующее законодательство прямо запрещает выезд только мужчинам от 18 до 60 лет. Что касается женщин — никаких ограничений, если они не военнослужащие», — уточнил юрист.

Пищида также отметил, что женщины, которые уже состоят на военном учете, по-прежнему могут беспрепятственно покидать территорию Украины. Никакие изменения в правилах пересечения границы в результате последнего решения Кабмина не введены.

Новые правила военного учета для женщин

Ранее в этот же день правительство приняло постановление об автоматической регистрации женщин с медицинским или фармацевтическим образованием в военном реестре. Теперь их будут ставить на учет без необходимости личного присутствия.

Кроме того, были обновлены инструкции для учебных заведений и территориальных центров комплектования, а также усовершенствовано внесение данных в Единый государственный реестр военнообязанных «Оберег» — женщин с медицинским или фармацевтическим образованием теперь ставят на военный учет автоматически.

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Напомним, в Украине прохождение женщинами военной службы исключительно добровольно. В то же время, с учетом того, что человеческий ресурс в армии теряется каждый день, потребность в женской мобилизации может стать обоснованной, отметила ранее адвокат Марина Бекало.

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