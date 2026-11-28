Отсрочка от мобилизации / © ТСН.ua

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Собственный бизнес, уплата налогов и создание рабочих мест не гарантируют предпринимателю защиты от мобилизации. Статус ФЛП сам по себе не дает права на отсрочку или бронирование. В то же время, предприниматель может воспользоваться законными основаниями для отсрочки, если соответствует определенным условиям.

Освобождает ли статус ФЛП от мобилизации с 1 декабря

С 1 декабря 2026 года физические лица — предприниматели подлежат призыву на общих основаниях, ведь украинское законодательство не предоставляет отдельный иммунитет исключительно из-за статуса бизнесмена. Уплата налогов или создание рабочих мест автоматически не освобождается от службы, о чем свидетельствуют нормы Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

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Статья 23 профильного Закона №3543-XII четко определяет исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на отсрочку. Среди забронированных работников, студентов или лиц с инвалидностью нет ни одного упоминания о предпринимателях. Хотя закон и допускает льготы для отдельных категорий граждан по другим актам, сам по себе зарегистрированный ФЛП рассматривается военкоматами как обычный военнообязанный гражданин.

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При каких условиях предприниматель может получить законную отсрочку

Хотя предпринимательская деятельность не дает защиты, владелец бизнеса имеет право на отсрочку на общих основаниях, прописанных в статье 23 закона. Речь идет о социальных, медицинских или семейных обстоятельствах, не зависящих от формы занятости гражданина, отмечает «24 канал».

Среди распространенных законных оснований для отсрочки предпринимателя остаются:

инвалидность любой группы или временная непригодность по решению ВЛК сроком 6–12 месяцев;

содержание трех и более несовершеннолетних детей (при отсутствии долга по алиментам более трех месяцев);

воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

постоянный уход за тяжелобольной женой, мужем, ребенком или родителями при надлежащем документальном подтверждении;

получение образования по дневной или дуальной форме по четко определенным условиям последовательности уровней.

Как действует процедура бронирования и защитит ли она частный бизнес

Распространенное мнение о том, что бизнес можно «забронировать от мобилизации» автоматически, является абсолютным заблуждением. Статья 25 Закона №3543-XII закрепляет: бронирование действует исключительно для работников органов власти, предприятий с мобилизационными задачами или компаний, признанных критически важными для армии, экономики и жизнедеятельности страны. Даже статус конечного бенефициарного владельца защищает только тогда, когда предприятие официально признано критически важным по критериям Кабинета Министров.

Кроме того, бронирование требует идеального порядка в военных документах. Если работник предприятия оборонного комплекса имеет устаревшие или ненадлежащим образом оформленные данные в военном билете, факт подачи на бронь не спасет от штрафов и ответственности за нарушение правил учета. Любые предложения оформить платную «налоговую отсрочку» для ФЛП являются противозаконными махинациями.

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Что необходимо сделать для оформления отсрочки

Проверкой и предоставлением отсрочки занимаются территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Часть девятая статьи 23 закона также позволяет оформлять ее через Единый государственный реестр призывников на основе цифровых данных других реестров, где четко контролируется, чтобы право на уход не оформили несколько человек одновременно.

Если у предпринимателя есть законная причина не служить, необходимо действовать по четкому алгоритму:

Определить конкретный пункт статьи 23, подтверждающий право отсрочки. Собрать официальный пакет документов (свидетельства о рождении детей, заключения МСЭК/ВЛК, документы по уходу). Обновите персональные данные в военном реестре. Подать заявление с приложениями к ТЦК и обязательно зафиксировать подтверждение получения. В случае безосновательного отказа официально оспаривать решение комиссии в судебном порядке.

Какие решения предшествовали развеянию мифов о «налоговой броне»

Вопрос бронирования частного сектора неоднократно вызывал горячие дискуссии между бизнесом и государством. Экономические круги предлагали различные модели так называемого экономического бронирования, которые базировались бы на уровне уплаченных налогов или размере официального дохода предпринимателя.

Однако законодатели оставили мобилизационные правила неизменными для всех частных предпринимателей, чтобы сохранить баланс комплектования войска. Следовательно, статус предпринимателя остается чисто коммерческой категорией и не создает никаких преимуществ во время прохождения военно-врачебной комиссии или распределения в подразделения ВСУ.

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К слову, во время военного положения в Украине объявлена общая мобилизация. Но у украинских бизнесов есть возможность бронировать работников. Однако украинское законодательство не предусматривает возможности бронирования ФЛПов.

Ранее народная депутат Марьяна Безуглая выступила с призывом радикально пересмотреть и ограничить систему бронирования в Украине, отменив отсрочки для силовых ведомств, чиновников, ученых и медиков.

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