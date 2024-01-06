Могут мобилизовать многодетных родителей в 2024 году: ответ адвокатки

Никаких изменений по мобилизации многодетных родителей в 2024 году не вносилось.

В Украине мобилизовать многодетных родителей не могут. Впрочем, мужчины, на содержании которых трое и более несовершеннолетних детей, могут пополнить ряды украинской армии только по желанию.

Об этом рассказала "Фактам" адвокат АО Legal Strategy Виолета Монастырская.

Она отмечает, что многодетные родители в Украине входят в список военнообязанных лиц.

"Этот вопрос регулируется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", и никаких изменений по мобилизации многодетных родителей 2024 года в документе не вносилось. К той же категории относится и отец или мать одиночки, на чьем содержании находятся трое и более детей",- говорится в сообщении.

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Для того чтобы подтвердить статус многодетной семьи, необходимо иметь соответствующее удостоверение.

"Его можно получить, обратившись в структурные подразделения по вопросам социальной защиты, исполнительных органов городских и поселковых советов, ЦНАПов", — добавляет адвокат.

Напомним, в Закарпатской области работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) угнали водителя – они силой вытащили мужчину из автомобиля на блокпосту и увезли его в Хустский ТЦК. Его жена с ребенком остались на трассе в селе Межгорье.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в закрытом режиме в течение трех дней будет рассматривать законопроект о мобилизации.

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