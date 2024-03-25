Могут ли мобилизовать в армию мужчин с ожирением: ответ адвоката

По словам юриста, мужчины, который болеет ожирением, могут признать непригодным или ограниченно пригодным к военной службе.

Во время общей мобилизации есть категории мужчин, которые считаются непригодными к военной службе по состоянию здоровья.

Есть ли такая отсрочка у людей, страдающих ожирением, рассказал адвокат Андрей Межирицкий, пишут Новости.Live.

Адвокат напомнил, что степень пригодности или непригодности к военной службе определяет приказ № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ".

"В этом документе такое заболевание, как ожирение, присутствует в ст. 13 и признано состоянием здоровья, которое исключает или ограничивает возможность призыва в ряды ВСУ. При этом в статье указаны все виды ожирения", — говорит юрист Межирицкий.

По его словам, человека, который болеет ожирением, могут признать непригодным или ограниченно пригодным к военной службе. Какое решение примет ВЛК, зависит от того, какая у него степень ожирения и какие/есть ли сопутствующие болезни.

"Далее в статье содержится разделение на значительные, умеренные и незначительные нарушения функций (пункты "а", "б", и "в"). Именно от отнесения болезни к значительным, умеренным или незначительным нарушениям функций зависит, подлежит ли лицо мобилизации под время военного положения", – объяснил адвокат.

Если военнообязанного с ожирением признали ограниченно пригодным, его могут мобилизовать с уточнением, какие виды службы и работы противопоказаны и где именно такой человек может проходить службу.

Межирицкий добавил, что в вышеупомянутой статье определены только три степени ожирения, хотя современная медицина выделяет пять.

Что делать, если пришла повестка

Мужчинам, страдающим ожирением, адвокат советует обратиться в гражданскую поликлинику, пройти обследование, сдать анализы и получить заключение врача о наличии ожирения, его типа и сопутствующих болезней. А потом уже идти в ТЦК и на ВЛК.

"С такими выводами можно идти на военно-врачебную комиссию и настаивать, чтобы соответствующий врач военной комиссии подтвердил диагноз, поставленный гражданскими врачами. В случае несогласия с выводами военно-врачебной комиссии можно жаловаться со ссылкой на имеющиеся документы гражданских врачей в областной ТЦК или в суд", – отметил Межирицкий.

Ранее сообщалось, что Рада планирует отменить статус "ограниченно пригодный".

Читайте также: