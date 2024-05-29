Могут мобилизовать в армию небинарных и трансгендерных лиц: ответ адвокатки

Украинское законодательство признает только мужчин и женщин. Именно поэтому, если небинарный человек подпадает под критерии военнообязанного, то может быть призван в армии.

Во время мобилизации в Украине небинарные или трансгендерные лица могут призвать в ВСУ.

Об этом заявила юрист Диана Скумадчук, передает "РБК-Украина".

Юрист напомнила, что в Украине не выделяют понятия небинарных и трансгендерных лиц. В действующих нормативно-правовых актах они не имеют закрепленного юридического статуса, а существует только гендерное понятие мужчины и женщины.

"На практике это создает ситуацию, когда мобилизуют в ряды ВСУ как военнообязанных мужчин..., хотя они могут и не идентифицировать себя такими. Это вытекает из самого статуса и понятия военнообязанного лица, к которому относят всех граждан Украины, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства", – говорит Диана Скумадчук.

Если небинарное лицо подпадает под критерии военнообязанного в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и физической подготовки, его могут взять в армию.

Напомним, что небинарные люди не идентифицируются или не чувствуют свою гендерную идентичность исключительно мужскую или женскую. Они могут идентифицироваться как частично или полностью вне этих двух традиционных категорий или вообще не идентифицироваться ни с одной из них. Например, небинарные люди могут идентифицироваться как гендерноквир, агендерные, бигендерные или любым другим способом, соответствующим их личной идентичности.

Трансгендерный человек – это человек, чья гендерная идентичность не совпадает с тем полом, которая который был записан при рождении.

Заметим, что в отчете правозащитного ЛГБТ-центра "Наш мир" "Битва за волю. Положение ЛГБТК в Украине в 2022 году говорилось, что "трансгендерные лица в Украине не могут быть призваны на службу в Вооруженных силах и должны быть вообще сняты с военного учета в случае явно выраженной транссексуальности".

Ранее украинка рассказала, что выходит замуж за ЛГБТ-военного, чтобы обеспечить права его партнера.

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Меня никто не спрашивал – срочник – иди воюй! Страшная не война, а те, кто может убить тебя за иначе

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