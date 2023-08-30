Могут наступить "темные времена": Клименко сделал неожиданный вывод после стрельбы в Днепре

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко прокомментировал скандальное убийство мужчины в Днепре с участием полицейского.

Глава МВД Игорь Клименко подчеркнул, что ситуация в Днепре, когда полицейский застрелил мужчину, доказала — если украинцы хотят жить в правовом государстве, то сами должны соблюдать законы.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Есть ситуации, которые нужно анализировать исключительно на холодную голову. Дать эмоциям улечься. Смерть – это всегда горе. Но в событиях в Днепре нужно разобраться объективно", — написал Клименко.

По его словам, сейчас идет следствие, которое должно дать ответы на основные вопросы. Однако ситуация оказалась гораздо более глубокой и стала индикатором проблем украинского общества.

"Если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами должны соблюдать законодательство, вести себя в соответствии с установленными нормами и однозначно – не бить полицейских. Более того, учить законопослушности своих детей", — подчеркнул министр.

Клименко напомнил, что Украина сейчас живет в состоянии войны, и правоохранители прилагают усилия, чтобы держать ситуацию в регионах под контролем.

"Мы живем в военное время. Не всегда стабильное, но сейчас контролируемое. Контролируемое именно благодаря усилиям правоохранительных органов. Если отдельные граждане будут жить в анархии и считать себя выше Закона, а полиция не сможет выполнять свои функции, украинское общество ждут очень темные времена", – написал Клименко.

Напомним, в Днепре 29 августа патрульный полицейский во время задержания застрелил мужчину. Патрульные остановили элитный автомобиль, нарушивший правила дорожного движения. В нем находились мужчина, женщина и двое детей. Конфликт, возникший между парой и правоохранителями, закончился потасовкой и стрельбой.

Сайт ТСН.ua собрал все, что известно о событии и участниках.

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