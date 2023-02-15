Могут нести авиабомбы: эксперт рассказал об опасности российских "воздушных шаров"

Россияне хотят выяснить, в частности, можно ли использовать "воздушные шары" для ударов по гражданским и военным объектам.

Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский рассказал, что воздушные шары могут нести не только радиолокационные отражатели, но и разведывательную аппаратуру или малые агитационные авиабомбы.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Експресо".

По его словам, такой инструмент располагает российскими военными еще со времен холодной войны. Он отметил, что "такое средство использовали еще деды этих оккупантов, которые сейчас воюют против нас".

Военный эксперт также добавил, что российские войска пытаются выяснить, можно ли использовать "воздушные шары" для ударов по гражданским и военным объектам.

"Агитационная авиабомба должна сбрасывать листовки, но россияне могут прикрепить туда какую-то малую авиабомбу. Когда россияне поняли, что их крылатые ракеты бессильны против нашей ПВО, они пытались снизить порог, применяя "шахеды". Наши зенитчики уже научились сбивать" пытаются испытывать нас этими аэростатами на прочность и прощупать, можно ли такие воздушные шарики применять для атак либо на гражданские, либо на военные объекты", — пояснил Киричевский.

Воздушные цели россиян: последняя информация

Россия начала применять против Украины новое вооружение — воздушные шары с угловыми отражателями. Их цель, как сообщают в разведке и Воздушных силах, — выведать украинские системы ПВО, истощить их и собрать данные.

В среду, 15 февраля, воздушные цели были замечены в центральных областях. Поэтому в некоторых регионах объявлялась воздушная тревога. Позже в КМВА сообщили, что над Киевом обнаружили шесть вражеских воздушных зондов. Часть из них была сбита системой ПВО.

Между тем, военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия в ближайшие недели может изменить тактику в войне и попытаться устроить воздушное наступление на Украину. Так он объяснил появление воздушных шаров с угловыми отражателями и дронов-разведчиков дальнего радиуса действия.

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