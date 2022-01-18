Могут обстрелять верующих на Крещение: оккупанты в ООС готовят провокации, чтобы начать активную войну

Оккупанты готовят провокации в Донецке.
В Донецке российские боевики на Крещение могут обстрелять верующих и обвинить в этом ВСУ. Это может стать поводом к активным боевым действиям.
Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Российские оккупанты планируют на Крещение, 19 января, обстрелять верующих на ставе "Кирпичный" в Петровском районе Донецка. Целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации.
"Провокационный обстрел возможен из вражеского опорного пункта, расположенного на шахте им. Челюскинцев менее чем в двух километрах от пруда. Чтобы замаскировать выстрелы, вражеские военные готовятся включить главный вентилятор на уже не работающей шахте (но 15 января его почему-то включали на несколько часов)", — говорится в сообщении.
Также боевики могут взорвать и саму шахту, использовав запрещенное "Минскими соглашениями" вооружение.
"Эта провокация опять же может быть использована для создания повода для начала ведения активных боевых действий", – сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Напомним:
- 19 января в Киев прилетит государственный секретарь США Энтони Блинкен. В ходе официального визита он встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Ключевой темой, по информации американского ведомства, является угроза вторжения России в Украину. После этого Блинкен посетит Германию, где проведет переговоры с министром иностранных дел Анналеной Бербок, чтобы обсудить совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины.
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