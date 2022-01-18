Могут обстрелять верующих на Крещение: оккупанты в ООС готовят провокации, чтобы начать активную войну

Могут обстрелять верующих на Крещение: оккупанты в ООС готовят провокации, чтобы начать активную войну

Оккупанты готовят провокации в Донецке.

В Донецке российские боевики на Крещение могут обстрелять верующих и обвинить в этом ВСУ. Это может стать поводом к активным боевым действиям.

Также читайте На Донбассе боевики допустили утечку химикатов и могут использовать это для нападения — разведка

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Российские оккупанты планируют на Крещение, 19 января, обстрелять верующих на ставе "Кирпичный" в Петровском районе Донецка. Целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации.

"Провокационный обстрел возможен из вражеского опорного пункта, расположенного на шахте им. Челюскинцев менее чем в двух километрах от пруда. Чтобы замаскировать выстрелы, вражеские военные готовятся включить главный вентилятор на уже не работающей шахте (но 15 января его почему-то включали на несколько часов)", — говорится в сообщении.

Также боевики могут взорвать и саму шахту, использовав запрещенное "Минскими соглашениями" вооружение.

"Эта провокация опять же может быть использована для создания повода для начала ведения активных боевых действий", – сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Карта: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Напомним:

19 января в Киев прилетит государственный секретарь США Энтони Блинкен. В ходе официального визита он встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Ключевой темой, по информации американского ведомства, является угроза вторжения России в Украину. После этого Блинкен посетит Германию, где проведет переговоры с министром иностранных дел Анналеной Бербок, чтобы обсудить совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины.

Читайте также: