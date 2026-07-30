Могут объявить в розыск после завершения отсрочки от мобилизации: юристы объяснили

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Окончание отсрочки от мобилизации в Украине, в частности по завершении обучения, не является основанием для автоматического объявления военнообязанного в розыск. Такой статус может быть предоставлен только в случае нарушения правил военного учета.

Об этом подчеркивают юристы, пишет «Судебно-юридическая газета».

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По их словам, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вправе инициировать розыск только после того, как будет установлен факт нарушения правил военного учета. В то же время это не первый шаг.

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Сначала по военнообязанному должны зафиксировать нарушения и наложить административный штраф. Если человек не выполнит требование его уплаты, ТЦК может начать процедуру объявления в розыск.

Юристы также обращают внимание, что после завершения обучения или утраты права на отсрочку статус «в розыске» в приложении «Резерв+» автоматически не появляется.

Чаще всего основаниями для объявления в розыск есть:

отсутствие военнообязанного на военном учете в своем ТЦК и СП;

игнорирование повесток, в частности для уточнения военно-учетных данных;

отсутствие у ТЦК актуальной информации о месте жительства или документально подтвержденных оснований для отсрочки.

Таким образом, сам факт завершения обучения или окончания срока отсрочки не означает автоматическое объявление лица в розыск. Решающим фактором является нарушение требований военного учета.

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Как мы писали, утром 30 июля следователи ДБР начали масштабные проверки более чем в 100 ТЦК и СП областного и районного уровней по всей Украине. В ведомстве заявили, что главной целью проверок является выявление фактов содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также превышение служебных полномочий работниками ТЦК, в том числе случаев избиения и пыток военнообязанных. Это «комплексная кампания по очищению системы», а не реакция на отдельный резонансный инцидент. «Для многих в ТЦК сегодня действительно наступил чистый четверг», — отметили в ДБР. По результатам следственных действий правоохранители ожидают задержания и оглашения подозрений фигурантам в разных регионах Украины.

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